Miliarder Ricard Salinas Pliego, trzecia najbogatsza osoba w Meksyku według najnowszej listy Forbesa, ujawnił , że Bitcoin stanowi największą część jego płynnego portfolio.

Salinas, który wcześniej wzywał inwestorów do posiadania przynajmniej części swojego portfela w benchmarkowej kryptowalucie, przemawiał w czwartek na konferencji Bitcoin 2022 w Miami.

"Mam płynne portfolio. 60% udziałów ulokowałem w Bitcoinie i akcjach BTC, a 40% w akcjach twardych aktywów, takich jak ropa naftowa i gaz oraz spółki wydobywające złoto. I na tym właśnie się koncentruję" – zauważył prezes Grupo Elektra.

Z tych uwag wynika, że łączne udziały Salinasa Pliego w Bitcoinie i produktach pokrewnych znacznie wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat. W 2020 roku meksykański miliarder powiedział, że ma około 10% swojego majątku w BTC.

Podobnie jak wtedy, jego najnowsze komentarze sugerują, że Bitcoin jest lepszą inwestycją niż posiadanie obligacji rządowych.

"Zdecydowanie nie mam żadnych obligacji" – powiedział podczas panelu na konferencji. Następnie nazwał obligacje "fatalną inwestycją", której nie dotknąłby nawet "kijem u nogi".

W sytuacji, gdy obligacje osiągają najgorsze zyski od ponad siedmiu dekad, w związku z zacieśnianiem polityki monetarnej przez banki centralne i podwyżkami stóp procentowych, Salinas twierdzi, że Bitcoin jest lepszym aktywem. Na temat wyników obligacji powiedział:

"To jest po prostu najgorsza opcja. Najlepszą rzeczą, jaka może się zdarzyć, jest odzyskanie 100 USD. I to jest najlepsze, co może się zdarzyć".

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about “what’s next”, it was a pleasure to meet you all 😌.

“Please… don’t put your future in government’s hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc” pic.twitter.com/sjVvbbZKcY

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2022