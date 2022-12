Metacade wygląda na gotowy na 20-krotny wzrost wartości

Obecnie tokeny Metaverse stanowią jedne z największych i odnoszących największe sukcesy projektów w świecie kryptowalut. Teraz jest zdecydowanie czas, aby pomyśleć o zrobieniu wielkiego kroku w krypto, chcąc zobaczyć duże zyski w zamian. Istnieje wiele monet, które mają wzrosnąć, ale niewiele z nich, jeśli w ogóle jakieś, może dorównać potencjałowi wzrostu natywnego tokena Metacade, MCADE.

MCADE ma wyjątkową pozycję na wzrost wartości, gdy powróci rynek hossy kryptowalut. Poniżej znajduje się wyjaśnienie, dlaczego Metacade może 20-krotnie zwiększyć swoją wartość, więc czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest Metacade?

Metacade ma być pierwszą arkadą społeczności Web3 z wyborem gier w ofercie. To miejsce spotkań w metaverse, gdzie gracze mogą spotykać się, aby spędzić wolny czas i wypróbować najnowsze projekty GameFi . Jest to również przestrzeń, w której gracze mogą łączyć się bezpośrednio z twórcami gier, aby uczestniczyć w tworzeniu nowych gier.

Metacade łączy najlepsze projekty GameFi, wydarzenia społecznościowe i innych graczy w jednym miejscu, do którego każdy ma dostęp. Ta wielka, wszechstronna wizja sprawia, że potencjał Metacade jest tak ogromny.

MCADE to token, który zasila wszechświat Metacade . Jest używany do zarządzania projektem i angażowania społeczności w kierunku, w którym zmierza Metacade. Ludzie będą go używać między innymi do płacenia za gry, brania udziału w konkurencyjnych turniejach i publikowania ofert pracy.

Co sprawia, że Metacade jest tak wyjątkowy?

Większość projektów GameFi oferuje tylko jeden tytuł, który graczom się podoba lub nie. Inne projekty, takie jak Decentraland i The Sandbox, oferują użytkownikom unikalną platformę, ale dają im niewiele opcji gier. Metacade to jednak miejsce, w którym gracze mają dostęp do wielu gier, co oznacza, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Metacade wyłania się również jako główne centrum gier typu „play to earn” w metaverse. Daje to jej jeszcze większy całkowity rynek adresowalny i znacznie zwiększa jego potencjał wzrostowy. Wraz z rozwojem gier P2E oczekuje się, że potencjał ten będzie rósł wraz z nim.

Zespół stojący za Metacade planuje również przejście na DAO, przekazując kontrolę nad projektem społeczności po jego utworzeniu. Może to zmienić go w prawdziwie zdecentralizowane centrum wszystkiego, co gry Web3 mają do zaoferowania.

Dlaczego MCADE może 20-krotnie zwiększyć swoją wartość

Aby zrozumieć, dlaczego MCADE może 20-krotnie zwiększyć swoją wartość, ważne jest, aby podać kilka liczb.

MCADE prowadzi obecnie swoją presale, która ma 9 etapów. Ceny zaczęły się od 0,008 USD za token i będą stopniowo rosły, aż osiągną 0,02 USD za token pod koniec fazy 9. Maksymalna łączna podaż MCADE wynosi 2 miliardy, z 1,4 miliarda tokenów dostępnych w presale.

Biorąc pod uwagę te liczby (0,02 USD/token x 1,4 miliarda dostaw MCADE), otrzymujemy kapitalizację rynkową na koniec presale w wysokości nieco ponad 28 milionów USD.

Kapitalizacja rynkowa w wysokości 28 milionów dolarów to dopiero początek. Dwudziestokrotny wzrost z tego poziomu doprowadziłby do tego, że kapitalizacja rynkowa Metacade wynosiłaby około 560 milionów dolarów. Innymi słowy, każdy token wzrósłby z 0,02 USD po presale do około 0,40 USD, gdyby osiągnięta została kapitalizacja rynkowa w wysokości 560 milionów USD.

Czy 20x jest realistyczne?

MCADE musi osiągnąć 0,40 USD, aby osiągnąć 20-krotny skok, więc czas zapytać, czy ten poziom wzrostu jest realistyczny. Najłatwiej to zrobić, porównując Metacade z innymi projektami w tej ogólnej niszy.

W szczytowym momencie Decentraland osiągnął kapitalizację rynkową w wysokości prawie 7 miliardów dolarów, a the Sandbox osiągnął prawie 10 miliardów dolarów. Inne projekty, takie jak DeFi Kingdoms , osiągnęły kapitalizację rynkową przekraczającą 1 miliard dolarów w szczytowych okresach kapitalizacji rynkowej.

Najważniejsze jest to, że istnieje więcej niż kilka projektów w ogólnej przestrzeni GameFi/metaverse, które przekroczyły wycenę 560 milionów dolarów podczas ostatniej hossy na rynku kryptowalut.

Oznacza to, że prawdopodobnie w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. Pytanie brzmi, czy Metacade będzie jednym z tych projektów, czy nie. I w tej chwili wszystko wskazuje na to, że z pewnością tak będzie.

Odbierz swój MCADE już dziś

Metacade to wschodzący projekt o ogromnym potencjale. Metacade może absolutnie osiągnąć kapitalizację rynkową w wysokości 560 milionów USD, której potrzebuje, aby osiągnąć 20-krotny wzrost w stosunku do poziomu presale. Dzieje się tak dlatego, że już teraz wyróżnia się on jako jeden z najbardziej innowacyjnych projektów w krypto. Ma on niezwykle dużą potencjalną publiczność i zaczyna się od wystarczająco niskiej wyceny, aby zwrot z inwestycji był większy niż to możliwe.

Tylko nie czekaj zbyt długo. Możesz nie być w stanie skorzystać z tych wczesnych cen przez bardzo długi czas.