Metacade zaoferuje największy wybór gier arkadowych online – oraz potencjalną 10-krotną inwestycję

Nie ma wątpliwości, że GameFi jest rozwijającym się obszarem Web3 i jednym z obszarów, na który najprawdopodobniej pozytywnie wpłyną korzyści wynikające z infrastruktury blockchain i zdecentralizowanych finansów (DeFi), zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę gry typu „graj, aby zarobić” (P2E).

Chociaż w przestrzeni GameFi jest już wiele projektów, to przełomowy nowicjusz Metacade (MCADE) naprawdę robi tam zamieszanie ze względu na wysoki potencjał tego projektu i przewidywane zwroty dla inwestorów wystarczająco szybkich, aby zabezpieczyć swoje tokeny MCADE w presale.

Ale dlaczego Metacade wykazuje tak duży potencjał i dlaczego projekt ten przekonuje inwestorów, że może stać się on liderem rewolucji GameFi?

Metacade to niewiarygodnie dobra okazja inwestycyjna

Metacade opublikował przełomowy plan dostarczenia niesamowitego zestawu funkcji, stawiając swój projekt na pierwszym miejscu i ugruntowując swoją pozycję w centrum areny GameFi. Plany te, opublikowane w formie obszernego whitepaper , przedstawiają spójny obraz projektu mający na celu zmianę obecnego rynku gier, dając graczom możliwość zarabiania na graniu w gry w ogromnym i pomocnym centrum społeczności.

Sercem ekosystemu Metacade jest najbardziej imponujący element całej platformy — flagowa arkada gier typu „graj, aby zarobić” (P2E). Salon gier oparty na technologii blockchain będzie oferował największy wybór gier arkadowych online, co odróżnia platformę Metacade od zdecydowanej większości GameFi.

To zróżnicowanie ekscytuje wielu inwestorów; większość projektów GameFi ma trudności z utrzymaniem zaangażowania użytkowników, ponieważ cała aktywność koncentruje się wokół jednej gry. Metacade ma ogromną kolekcję gier arkadowych online, oznacza to, że projekt ten z większym prawdopodobieństwem utrzyma aktywność użytkowników, grających w wiele różnych tytułów w jego salonie gier.

Jak wysoko może sięgnąć MCADE w 2023 roku?

Cena MCADE prawdopodobnie będzie związana z użytecznością platformy, ponieważ token ten będzie niezbędny do uzyskania dostępu do jej kluczowych funkcji. Oczekuje się, że dzięki stale rosnącej bibliotece gier Metacade będzie stale przyciągać nowych użytkowników do swojej platformy. W takim przypadku token pozostanie aktywnie kupowany, co jest atrakcyjną opcją dla inwestorów.

Ponadto solidne plany na rozwój Metacade zawierają dobrze przemyślane funkcje, takie jak wykup i spalanie tokenów, które prawdopodobnie pomogą utrzymać wartość MCADE w przyszłości.

Przy takim podekscytowaniu w grupach inwestycyjnych prawdopodobne jest, że ceny gwałtownie wzrosną, gdy token zostanie udostępniony publicznie, ponieważ coraz więcej inwestorów obawia się utraty bezpiecznych tokenów MCADE.

Oczekuje się, że Metacade osiągnie wysoką kapitalizację rynkową w 2023 r. w wyniku nieuchronnego wzrostu liczby użytkowników, co oznacza, że gdyby udało mu się osiągnąć zaledwie 25% najwyższego w historii kapitalizacji rynkowej Axie Infinity wynoszącego 10 miliardów dolarów, oznaczałoby to, że cena tokena MCADE przebiłaby wartość 1 USD.

Czy kryptowaluty to dobra inwestycja?

Rynki kryptowalut mogą być bardziej niestabilne niż inne, bardziej ugruntowane aktywa, co czasami może skłonić początkujących inwestorów do zastanowienia się, czy kryptowaluty są w ogóle dobrą inwestycją. W rzeczywistości nie było lepszej klasy inwestycyjnej w ciągu ostatniej dekady, a 100 USD zainwestowane w 2013 r. jest obecnie warte ponad 150 000 USD.

Wszystkie klasy aktywów miały trudności z globalnym zawirowaniem gospodarczym, ale wielu ekspertów sugeruje, że aktualnie znajdujemy się na dnie rynku, więc jest to idealny czas na zakup, aby zmaksymalizować swoje zyski, jeśli uda Ci się znaleźć najlepszą kryptowalutę obecnie do kupienia.

Czym jest Metacade?

Metacade ma wyraźną ambicję dostarczania największego salonu gier P2E, wraz z najbardziej zróżnicowaną kolekcją gier arkadowych online, aby umożliwić graczom zarabianie na graniu w ich ulubione tytuły.

Projekt Metacade wywołał poruszenie dzięki oszałamiającemu sukcesowi presale, zbierając ogromną kwotę 5 milionów dolarów w ciągu zaledwie pierwszych 10 tygodni. Od tego czasu projekt ten nie wykazywał żadnych oznak spowolnienia, osiągając wartość $6.7m, ponieważ inwestorzy gromadzą się wokół niego, aby zabezpieczyć swoje tokeny MCADE po obniżonych cenach w presale.

Jak działa Metacade?

Użytkownicy Metacade mogą korzystać z rozbudowanego systemu nagród dzięki silnym zewnętrznym strumieniom przychodów. Platforma ta będzie zarabiać na płatnych reklamach i ofertach pracy w witrynie oraz na dostępie do społeczności graczy Metacade. Zewnętrzne firmy zajmujące się grami zostaną również obciążone opłatą za uruchomienie swoich gier na tej platformie. Przychody będą generowane także wewnętrznie z gier typu pay-to-play i opłat za wstęp do turniejów.

Token MCADE jest walutą używaną na całej platformie, zarówno w przypadku nagród, jak i wszystkich innych wymian wartości. Token ten korzysta również z opcji obstawiania, która prawdopodobnie zmniejszy podaż w obiegu, ponieważ inwestorzy widząc długoterminowy potencjał, obstawiają swoje tokeny w celu uzyskania pasywnego dochodu.

Program Metacade Metagrants umożliwi posiadaczom MCADE głosowanie w sprawie dystrybucji funduszy na tworzenie gier. Dzięki utalentowanym zespołom twórców gier, które mogą przedstawiać swoje pomysły bezpośrednio społeczności, program ten łączy całą społeczność, jednocześnie stymulując wzrost i utrzymanie użytkowników.

Dlaczego inwestorzy powinni inwestować w Metacade?

Wygląda na to, że Metacade stanie na czele rewolucji GameFi, dlatego niezwykle niskie ceny MCADE dostępne w presale to rzadka okazja, aby bardzo wcześnie dołączyć do projektu, który może zdominować agresywnie rozwijający się sektor.

Przy 100-krotnym zysku, który wygląda na bardzo możliwy, presale, która już cieszy się tak dużym zainteresowaniem, prawdopodobnie wkrótce się wyprzeda. Kto może być zaskoczony tym, że MCADE staje się jedną z najlepszych kryptowalut do kupienia?