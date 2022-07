„Jeśli mogą przerzucić dług na przyszłych wyborców, to mogą zdobyć głosy obecnych wyborców. Tak więc zachętą dla rządu jest tworzenie inflacji, ponieważ obniża ona koszt pożyczania”.

„Co jest bodźcem dla polityka? Zachętą dla polityka jest zdobycie władzy i utrzymanie się przy niej…. Jak będą próbowali zdobyć głosy? Wydając całą masę pieniędzy, nie biorąc pieniędzy od podatnika… podają je w dół rzeki”.

Są większe rzeczy na świecie niż kryptowaluty, bardziej istotne kwestie. Michael Kong, dyrektor generalny Fantom, doskonale to rozumie. Jest to także to, co kryptowaluty próbują rozwiązać, chociaż jeszcze do tego nie doszliśmy – coś, co potwierdził i długo dyskutowaliśmy, oceniając, czy rozsądne jest porównywanie do wzrostu internetu lub innych wyznaczników, z którymi często się spotykamy.

Osobiście jestem pesymistą co do stanu gospodarki w tej chwili. Kryzys kosztów utrzymania mocno uderzył w zwykłych ludzi. Domy stają się coraz bardziej nieosiągalne – to część powodu, dla którego opuściłem rodzinną Irlandię i przeniosłem się do Kolumbii. Politycy przechodzili od nazywania inflacji „przejściową” do obwiniania jej o wojnę Putina, by w zeszłym miesiącu przejść do nazwania tego „problemem, który jednak osiągnął szczyt i będzie pod kontrolą do końca 2022 roku”.

Michael jest dyrektorem generalnym Fantom, który jest jedną z największych kryptowalut wokół. Odcinek miał miejsce zaledwie kilka godzin po tym, jak odczyt CPI za czerwiec ujawnił, że inflacja ponownie wzrosła do 9,1%. Michael jest przenikliwym myślicielem i ma wiele fascynujących poglądów na temat tego, jak widzi ceny aktywów finansowych w przyszłości, dlaczego gospodarka ma kłopoty, jak wygląda środowisko polityczne i jak wyglądają nierówności.

Rozmawialiśmy również o Fantomie (oczywiście!). Zagłębiliśmy się w to, co odróżnia go od konkurencyjnych kryptowalut pod względem mechanizmu walidacji, a on sam był niezwykle szczery w kwestii kompromisów, które zostały podjęte w celu nadania priorytetu atrakcyjnym cechom, takim jak niskie opłaty i wysoka prędkość transakcji. Prawdę mówiąc, podcast był podzielony na dwie sekcje: Fantom / Techniki Blockchain oraz Makro / Dzisiejsze społeczeństwo i gospodarka, które oznaczyłem czasowo w opisie poniżej.

Konkurencja

Uważam, że kryptowaluty często cierpią z powodu trybalizmu, kłótliwego i konkurencyjnego krajobrazu, w którym inwestorzy czasami skaczą na siebie za lubienie pewnych monet i nie lubienie innych. Naprawdę podobał mi się Michael deklarujący, że Fantom „stoi na ramionach gigantów Ethereum”, wystarczająco duży, aby dać kredyt rywalizującej monecie za położenie wielu fundamentów w branży.

Oczywiście uważa, że Fantom poprawił pewne aspekty ich technologii, które omówiliśmy dogłębnie, ale miło było usłyszeć od niego obiektywną i wyważoną opinię.

Makro

Moją ulubioną częścią była ta, w której Michael pokazał, jak bardzo jest w kontakcie z rzeczywistością ekonomiczną, z którą boryka się tak wiele osób. Ubolewał nad faktem, że przez drukowanie pieniędzy zabrano pieniądze biednym i włożono je w ręce bogatych, co było wyraźne podczas pandemii koronawirusa, a także nad faktem, że pracownicy żyjący od wypłaty do wypłaty płacą za to cenę.

„To prowadzi do masowego transferu bogactwa z biednych do bogatych. To jeden z powodów, dla których zacząłem wchodzić w kryptowaluty…Nie mogę zmienić systemu politycznego; jestem pojedynczym wyborcą z 20 milionów w Australii. Ale to, co mogę zrobić, to mieć wpływ na moje własne życie i kontrolować to, co mogę kontrolować” – Michael Kong

Rozmawialiśmy o tym, co można zrobić, aby zabezpieczyć się w sytuacji, gdy wartość waluty fiat kontynuuje erozję, ceny towarów rosną i generalnie życie staje się trudniejsze. I dlaczego, niestety, wszystko układa się na korzyść bogatych.

„Trzeba się chronić w tym inflacyjnym środowisku. Ale jeśli jest się już super bogatym i posiada się już wszystkie te aktywa, to domyślnie się wygrywa. Dlatego w 2020 roku Forbes podał, że wzrost zamożności dla 400 osób z listy Forbesa (najbogatszych) poszedł w górę najwyżej w 2020 roku niż w jakimkolwiek roku, odkąd zaczęli to rejestrować. Powodem, dla którego poszedł w górę w najwyższym tempie jest to, że drukowano pieniądze”.

Dla mnie to właśnie powiększanie się nierówności jest wstrząsającą częścią tego wszystkiego. Widzieliśmy to podczas COVID, kiedy ci, którzy mieli szczęście pracować w domu (w tym ja, dla przypomnienia) byli względnie uodpornieni (za przeproszeniem) na ekonomiczną masakrę, którą spowodowały lockdowny.

Z drugiej strony, osoby pracujące na miejscu, takie jak pracownicy barów, sprzedawcy detaliczni, wykonawcy i wiele innych, zostali bezlitośnie uderzeni. Ci, którzy żyją od wypłaty do wypłaty nagle nie mieli wypłaty, podczas gdy ci w domu musieli po prostu założyć parę dresów i upewnić się, że ich łóżko nie jest zbyt nieuporządkowane w tle ich rozmowy na Zoomie.

Odpowiedź rządu zasadniczo przeniosła bogactwo z biednych do bogatych. Ogromne pakiety stymulacyjne posłużyły do wywołania pełnego kryzysu inflacyjnego, pogłębiając trudności, z jakimi borykali się ci sami pracownicy podczas pandemii.

Michael Kong rozumie to wszystko. Jest dyrektorem generalnym i oczywiście jest bardzo inteligentny, przy czym rozumie, jak działa świat. Próbuje też coś zmienić. Jeśli słuchasz tylko jednego podcastu CoinJournal, myślę, że powinien to być ten – poruszanie ważnych kwestii z inteligentnym i szczerym gościem było naprawdę przyjemne, kształcące i dające do myślenia. Timestampy są podane w opisie Spotify, gdybyś wolał słuchać określonych sektorów na temat Fantomu / kryptowalut / inflacji / polityki / przyszłości itp.

