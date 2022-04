Michelle Legge: Rządy są zainteresowane CBDC

O przyszłości DeFi i NFT zadecyduje opodatkowanie: Legge

Michelle Legge, szefowa działu edukacji podatkowej w zakresie kryptowalut w kalkulatorze podatkowym i trackerze portfela Koinly stwierdziła, że wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy, od rozporządzenia wykonawczego Bidena po hiperinflację w gospodarce światowej sprawiły, że rozmowy na temat CBDC stały się coraz bardziej istotne.

Cyfrowe waluty banku centralnego to odwzorowanie fizycznej waluty danego kraju, emitowane przez bank centralny w celu umożliwienia szybkich i łatwych transakcji oraz wymuszenia większej kontroli nad polityką monetarną.

Legge stwierdziła, że rządy są zainteresowane CBDC, ponieważ oferują one władzę i kontrolę na wzór chińskiego systemu kredytów społecznych. W przeciwieństwie do przyszłości Bitcoina, CBDC to "zupełnie inna odmiana blockchaina" – powiedziała.

Zapytana o to, które z omawianych aplikacji utrzymają się na rynku, Legge podkreśliła, że choć poczyniono znaczne postępy w zakresie realizacji przypadków użycia DeFi w handlu detalicznym, ma nadzieję, że przestrzeń ta nie zostanie opodatkowana popadając w zapomnienie.

Ekspertka przekonywała również, że NFT prezentują zupełnie nowy wachlarz możliwości w świecie kryptowalut i nie tylko:

"Jeśli społeczeństwo może kontaktować się z 'blockchainem' za pomocą obrazów, to logiczne jest założenie, że wszystko, co przywykliśmy widzieć na papierze, przejdzie drogę zdigitalizowanych, możliwych do posiadania NFT.

Jak mogłoby to wyglądać na najbardziej podstawowym poziomie? Świadectwa udziałowe, dyplomy ukończenia studiów, dokumentacja medyczna, polisy ubezpieczeniowe, akty urodzenia, paszporty i tym podobne".

Legge argumentowała dalej, że podobnie jak w przypadku branży gier hazardowych, tworzenie, dystrybucja i zarządzanie NFT opartymi na dowodach własności może zapoczątkować własną branżę. Jednak jak dodała, przepisy podatkowe będą odgrywać kluczową rolę w określeniu sukcesu NFT.

"Nikt nie chciałby zostać obciążony podatkiem za niesłuszne "skorzystanie" ze "sprzedaży" polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Dla wszystkich, w tym dla podatników, będzie musiało być jasne, że NFT wykorzystywane w ten sposób mają zerową wartość w dolarach".