Microstrategy posiada prawie 1% wszystkich Bitcoinów

Jako że adopcja Bitcoina stale wzrasta, uwaga zwróciła się w kierunku tego, jakie firmy trzymają go w swoich bilansach. Wrzucony do głównego nurtu przez głośny zakup Tesli w zeszłym roku, powolny, ale stały strumień firm kupił Bitcoina w nadziei, że będzie on cenny w dłuższej perspektywie, a także zapewni korzyści z dywersyfikacji.

Chcieliśmy ocenić, które spółki publiczne posiadają najwięcej Bitcoinów, więc zagłębiliśmy się w dane.

Wyszukaj MicroStrategy w Wikipedii, a zobaczysz zaklasyfikowanie firmy jako „inteligencja biznesowa, oprogramowanie mobilne i usługi oparte na chmurze”.

W rzeczywistości są oni holdingiem Bitcoina.

Wyciągając ich bilans, ich przychody w zeszłym roku wyniosły 510 milionów dolarów. Tymczasem obecnie posiadają pięciokrotność tej wartości – 2,5 miliarda dolarów – na swoim bilansie w postaci Bitcoinów, po kolejnym zakupie w tym tygodniu w wysokości 301 sztuk Bitcoinów.

Współzałożyciel Michael Saylor jest człowiekiem napędzającym wizję, a jego myśli o Bitcoinie czasami graniczą z religijnym uwielbieniem.

„Bitcoin to rój cybernetycznych szerszeni służących bogini mądrości, karmiących się ogniem prawdy, wykładniczo rosnących coraz mądrzej, szybciej i silniej za ścianą zaszyfrowanej energii”.

Galaxy Digital Holdings zajmuje kolejne miejsce w rankingu, choć z udziałami wartymi zaledwie 750 milionów dolarów ich udział jest trzykrotnie mniejszy niż MicroStrategy.

Dla firmy świadczącej usługi finansowe posiadanie dużej ilości Bitcoina ma sens – specjalizuje się ona w aktywach cyfrowych, co oznacza, że w przeciwieństwie do MicroStrategy, jej biznes jest związany z największą kryptowalutą świata.

Na trzecim miejscu jest Voyager Digital z 232 milionami dolarów w Bitcoinie.

Być może Voyager, bardziej niż ktokolwiek inny, symbolizuje całkiem jak złe rynki były w tym roku dla Bitcoina. Kryptowalutowy pożyczkodawca złożył wniosek o ochronę przed bankructwem w lipcu po tym, jak kryzys zarażania doprowadził do fali wypłat, na które nie miał wystarczającej płynności pod ręką, aby je uhonorować.

Tesla zaszokowała rynek, gdy w zeszłym roku kupiła duży worek Bitcoinów, warty 1,5 miliarda dolarów. Jednak na początku tego roku ogłosili w kwartalnych filamentach, że sprzedali 75% tej kwoty i obecnie ich zasoby są warte jedynie 200 milionów dolarów.

Stanowi to tylko około 0,05% całkowitej podaży, a ruch w kierunku sprzedaży pierwotnie był napędzany przez obawy środowiskowe wokół wydobycia Bitcoina, co jest oczywiście bliskie dla producenta samochodów elektrycznych.

Elon Musk powiedział w marcu, że nie sprzeda osobiście swoich Bitcoinów (ani Ethereum czy Dogecoina). Z drugiej strony, najbogatszy człowiek na świecie mówi wiele rzeczy na Twitterze, co uważam za słuszne.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022