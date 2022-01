Kryptowalutowy miliarder Mike Novogratz twierdzi, że rynki są teraz pod wpływem niedźwiedziego trendu po ostatnich wyprzedażach.

W grudniu ubiegłego roku dyrektor generalny Galaxy Digital Mike Novogratz powiedział, że Bitcoin musi utrzymać wsparcie na poziomie 42,000 USD lub grozi mu dalszy spadek poniżej 40,000 USD. W byczym spojrzeniu na kryptowaluty, miliarder zauważył, że cofnięcie będzie jednak stanowić przyzwoitą okazję do zakupu dla inwestorów instytucjonalnych.

W tym tygodniu szerszy rynek kryptowalut podąża za presją wyprzedaży akcji, a Bitcoin i Ethereum osuwają się poniżej kluczowych poziomów wsparcia.

Według Novogratza, spadające akcje pogłębiły negatywną perspektywę dla kryptowalut, a spadek Nasdaq i innych indeksów giełdowych oznacza, że mamy do czynienia z bessą.

Komentując perspektywy rynku kryptowalut, jak również wyprzedaż na Wall Street, zauważył:

"Indeks giełdowy Russel przełamał główne wsparcie, a dzisiejszy przewrót to potwierdził. Obecnie jest to niedźwiedzi trend. Na rynku znajduje się 1,2 bln negatywnych długów na akcjach. Sprzedaj rajdy. Nie kupujcie podczas spadków".

Wcześniej wskazywał na malejące rentowności i ogólne spowolnienie na rynku obligacji oraz zbliżające się podwyżki stóp procentowych jako złą wiadomość dla Nasdaq i kryptowalut.

Stwierdził jednak, że rynek akcji i kryptowalut pozostanie podatny na dalszy obrót, jeśli stopy pójdą w górę. Według niego, wyższe stopy spowodowałyby, że 10-letnia rentowność skarbu państwa skoczyłaby do 2%, co spowodowałoby spadek kryptowalut i akcji.

Pomimo tej prognozy, szef Galaxy Digital wierzy, że kryptowaluty mają szansę na odbicie się od ostatnich minimów. Zauważa on, że przestrzeń kryptowalutowa już odczuła skutki kryzysu i obecnie przewiduje się "pewną presję zakupową".

Ostrzega jednak, że oczekiwane wzrosty mogą nie nadejść, o ile rynek akcji nie powstrzyma spadku obserwowanego od początku roku. Jeśli akcje nadal będą tonąć, Novogratz przewiduje "ciężki okres". Uważa on, że scenariusz, w którym rynki akcji pogrążają się jeszcze głębiej, ograniczyłby wszelkie potencjalne rajdy kryptowalut.

2) crypto will have a hard time rallying until stocks find a base. That said, crypto already had a decent sell off and is running into some buying support.

Finally, the best traders get good at gallows humor 😂

— Mike Novogratz (@novogratz) January 20, 2022