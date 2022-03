Mina (MINA) odbija się od dna – czy impet się utrzyma?

Mina (MINA) w ciągu ostatnich dwóch dni notowań odnotowała oszałamiające ożywienie. Wzrost ten był w dużej mierze spowodowany wiadomością, że znani inwestorzy inwestują w ten projekt. W pewnym momencie moneta zdołała wyjść ponad miesięczne maksima, po czym zaczęła się wycofywać. Jednak czy ten impet się utrzyma? Omówimy to poniżej, ale najpierw kilka wskazówek:

Mina (MINA) przez ostatnie dwa dni notowała dwucyfrowe zwyżki.

Moneta kosztowała 2,08 USD, co oznacza wzrost o około 18% w ciągu 24 godzin.

Oczekujemy, że zwyżka ta będzie kontynuowana również w weekend.

Źródło danych: Tradingview

Mina (MINA) – analiza cenowa

Mina (MINA) nie radziła sobie zbyt dobrze. Podobnie jak większość monet na rynku, była ona w dużej mierze narażona na negatywne czynniki na rynku kryptowalut. W związku z tym spędziła wiele dni na minusie. Jednak to, co widzieliśmy w ciągu ostatnich dwóch dni, było niczym innym jak przełomowym odwróceniem trendu.

W ciągu obu dni moneta zanotowała dwucyfrowy wzrost. W pewnym momencie przekroczyła nawet poziom 2,35 USD, co jest najwyższym wynikiem od lutego. Ponadto, Mina (MINA) umocniła się o ponad 40% w porównaniu do najniższej ceny zanotowanej w marcu.

Spodziewamy się, że zwyżka będzie trwała do końca weekendu. W końcu Mina (MINA) jest teraz znacznie powyżej swoich 25- i 50-dniowych prostych średnich kroczących. Odczyt RSI również wskazuje na pozytywne momentum w kierunku weekendu.

Czym jest Mina (MINA)?

Mina (MINA) to innowacyjny projekt blockchain, który ma na celu stworzenie rozproszonych systemów płatności. Jest to stosunkowo unikalny pomysł, który wygląda na niedoszacowany. Zaczynamy również dostrzegać, że do MINA wchodzą znani inwestorzy.

To może być tylko dobry znak, jeśli chodzi o przyszłe perspektywy tej monety. Jeśli szukasz czegoś, co możesz kupić i wykorzystać do osiągnięcia długoterminowych zysków, nie ma powodu, dla którego nie powinieneś sprawdzić Mina (MINA).