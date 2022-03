MINA pozyskuje 92 mln USD z funduszy rozwojowych

Mina pozyskała od inwestorów 92 miliony dolarów, które zostaną przeznaczone na rozbudowę ekosystemu.

Mina zamierza zostać liderem w dziedzinie inteligentnych kontraktów o zerowej wiedzy.

Mina jest obecnie w trendzie wzrostowym, ponieważ inwestorzy stawiają na wyższe ceny po bieżącej rundzie finansowania.

Mina MINA/USD jest jednym z najbardziej obiecujących projektów na ten moment. Jest to jedna z tych kryptowalut, które pracują nad inteligentnymi kontraktami skoncentrowanymi na prywatności. Jest to bardzo ważne, ponieważ w miarę jak Web 3.0 ożywa, prywatność stanie się jedną z najważniejszych rzeczy, na których ludzie będą się skupiać. Jest to logiczne, biorąc pod uwagę, że jednym z największych problemów Web 2.0 jest centralizacja władzy w rękach kilku wielkich korporacji i komercjalizacja danych osobowych.

Oprócz przejęcia jednego z największych aspektów rynku kryptowalut, firma Mina dysponuje teraz zasobami pozwalającymi na realizację swoich planów. 17 marca firma Mina ogłosiła, że zebrała 92 miliony dolarów w rundzie finansowania prowadzonej przez największych graczy kryptowalutowych, takich jak FTX Ventures, Three Arrows oraz innych inwestorów.

Mina zamierza wykorzystać te pieniądze do realizacji swojego celu, jakim jest stanie się numerem jeden wśród blockchainów do tworzenia inteligentnych kontraktów o zerowej wiedzy.

Wygląda na to, że ten ruch podekscytował inwestorów, co znajduje odzwierciedlenie w kursie akcji. W ciągu ostatniego tygodnia Mina wzrosła o 36%, co czyni ją jedną z najlepiej radzących sobie monet w tym tygodniu. Mina nadal zyskuje impet wzrostowy, co świadczy o tym, że inwestorzy oczekują, iż w perspektywie krótko- i średnioterminowej kryptowaluta osiągnie jeszcze wyższe ceny.

Średnie kroczące wskazują na dalsze zyski

Źródło: TradingView

W ciągu ostatnich 24 godzin Mina wykazywała tendencję wzrostową. W tym okresie, 20-dniowa MA przebiła 50- i 100-dniową średnią kroczącą. Jest to wskaźnik, że cena rośnie w przyspieszonym tempie. Jeśli wzrośnie wolumen zakupów na całym rynku kryptowalut, MINA może łatwo przetestować ceny powyżej 3 USD w krótkim terminie.

Podsumowanie

Mina zyskuje obecnie na sile. Wszystkie średnie kroczące są bycze, co wskazuje, że MINA może w krótkim terminie przetestować wyższe ceny. Ta akcja cenowa została wywołana informacją, że MINA pozyskała od inwestorów 92 miliony dolarów, które przeznaczy na rozwój swojego ekosystemu.