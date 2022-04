Największa na świecie giełda pod względem wolumenu obrotów oficjalnie wprowadzi MobileCoin (MOB) do obrotu dziś o godzinie 10:00 (UTC), czyli zaledwie za 30 minut! Pary handlowe dostępne dla tej monety to MOB/BTC, MOB/BUSD oraz MOB/USDT.

Jeśli interesują Cię wyjątkowe cechy tej monety i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić MobileCoin, to trafiłeś na właściwy artykuł.

Jeśli chcesz działać, póki żelazo jest gorące, powinieneś kupić trochę MOB już teraz, nim pojawi się na Binance. Kiedy to nastąpi, jego cena prawdopodobnie gwałtownie wzrośnie.

Jak to zrobić?

MobileCoin jest pierwszą kryptowalutą o niskiej emisji dwutlenku węgla. Została zaprojektowana tak, aby można jej było używać jako cyfrowej gotówki w telefonie. MobileCoin Foundation koordynuje i wspiera globalną społeczność programistów pracujących razem nad współtworzeniem najprostszej z możliwych szyfrowanej sieci płatności.

Platforma może pochwalić się łatwym odzyskiwaniem portfela. Użytkownik może odzyskać swój portfel w przypadku zgubienia telefonu bez konieczności powierzania kluczy prywatnych dostawcy.

Cała księga główna jest niejawna, poszczególne transakcje są chronione kryptograficznie, a sieć wykorzystuje zasadę poufności danych.

Większość transakcji trwa mniej niż dziesięć sekund, więc płatności są realizowane natychmiast. Ponadto platforma jest przyjazna dla środowiska, ponieważ zapewnia intuicyjne bezpieczeństwo na dużą skalę bez strat energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest trafnie przewidzieć kurs kryptowalut, nie powinieneś podejmować żadnych decyzji dotyczących Twoich finansów przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Digital Coin Price jest byczo nastawiony do MOB. W momencie pisania tego tekstu jego cena wynosiła nieco ponad 5 USD. Prognozuje się, że cena MOB będzie następująca:

