Monero rośnie dziś o blisko 20%: oto gdzie kupić XMR

Spośród wszystkich monet prywatności Monero odnotowuje największe wzrosty. Uważa się, że sankcje przeciwko Rosji doprowadzą do nasilenia cyberprzestępczości, a tokeny takie jak Monero stają się coraz bardziej popularne, ponieważ hakerzy prawdopodobnie będą chcieli uzyskać płatności w tych monetach.

W tym artykule znajdziesz wszystko co musisz wiedzieć o Monero, w tym czy warto go kupić i jakie są najlepsze miejsca aby tego dokonać.

Najlepsze miejsca, w których można teraz kupić Monero

Czym jest Monero?

Monero to token z naciskiem na prywatność i anonimowość, który został założony w 2014 roku. Według jego twórców, prywatność i bezpieczeństwo są dla nich najwyższym priorytetem. Efektywność i łatwość użytkowania są na drugim miejscu.

Ekosystem ma również na celu zapewnienie ochrony wszystkim użytkownikom, nawet tym, którzy nie mają wykształcenia technicznego.

Wzrost ceny Monero zbiega się również z ruchami kursów innych aktywów, takich jak akcje. Kontrakty terminowe na Dow Jones i Nasdaq 100 wzrosły w środę rano, gdy prezydent Ukrainy powiedział, że jest gotowy do kompromisu w sprawie członkostwa w NATO i regionów separatystycznych.

Czy warto dziś kupić Monero?

Nic nie zastąpi przeprowadzenia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna być oparta na Twojej wiedzy o rynku, nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości Twojego portfela. Zastanów się również, jak odczułbyś utratę pieniędzy.

Prognoza cenowa Monero

Wallet Investor ma pozytywną prognozę. Przewidują oni, że cena Monero wzrośnie z 196,26 USD do 247,74 USD w ciągu jednego roku. Daje to roczny potencjał zarobkowy na poziomie +26,23%.

Przewidują, że za pięć lat 1 XMR będzie kosztował 609 USD, czyli ponad trzykrotnie więcej niż wynosi jego obecna cena.

