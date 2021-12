Monero stale rośnie, a dziś aż o 7%: oto najlepsze miejsca do zakupu tokena

Monero stale rośnie, odkąd spełniło swoją obietnicę zdecentralizowanej wymiany zbudowanej na prywatności, szybkości i niskich opłatach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Monero, czy warto go kupić i jakie są najlepsze miejsca aby to zrobić, nie szukaj dalej niż ten krótki przewodnik.

Monero został uruchomiony w 2014 roku z prostym celem: umożliwienie transakcji odbywających się prywatnie i anonimowo. Nawet jeśli powszechnie uważa się, że BTC może ukryć tożsamość osoby, często łatwo jest prześledzić płatności z powrotem do ich pierwotnego źródła, ponieważ blockchains są przejrzyste. Z drugiej strony, XMR został zaprojektowany tak, aby ukryć zarówno nadawców, jak i odbiorców dzięki zastosowaniu zaawansowanej kryptografii. Zespół stojący za Monero twierdzi, że prywatność i bezpieczeństwo są ich największymi priorytetami, a łatwość użytkowania i wydajność są na drugim miejscu. Ma to na celu zapewnienie ochrony wszystkim użytkownikom – niezależnie od tego, jak bardzo są kompetentni technologicznie. Ogólnie rzecz biorąc, XMR ma na celu umożliwienie dokonywania płatności szybko i tanio, bez obawy o cenzurę.

Monero może być dochodową inwestycją, ale równie łatwo może odwrócić swoje zwyżki. Przed podjęciem decyzji, czy warto ją kupić należy przeprowadzić badania rynku i zapoznać się z prognozami cenowymi. Poniższa sekcja może okazać się pomocna.

CoinPriceForecast przewiduje, że XMR będzie wart 260 USD pod koniec 2022 roku. DigitalCoinPrice jest jeszcze bardziej byczo nastawiony. Strona przewiduje cenę 335 USD na koniec 2022 roku. WalletInvestor jest podobny w swoich prognozach, spodziewając się, że moneta osiągnie 321 USD w tym samym przedziale czasowym. Największym bykiem jest Gov Capital, który oczekuje, że Monero niemal podwoi się w ciągu najbliższego roku. Strona celuje w cenę 379 USD za monetę w 2022 roku.

