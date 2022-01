Odbicie Bitcoina od ostatnich minimów może być utrudnione, jeśli sztandarowa kryptowaluta ponownie osunie się poniżej 37 000 USD, przy czym dalsze straty są prawdopodobne, biorąc pod uwagę potencjał świeżej presji wyprzedaży na tradycyjnych rynkach finansowych.

W takim scenariuszu, cena Bitcoina może wycofać się w kierunku głównych stref popytu w przedziale 35-33 tys. dolarów i zobaczyć, jak skumulowane straty od osiągnięcia najwyższego szczytu sięgają powyżej 50%.

Podczas gdy załamanie może być niepokojącym sygnałem dla benchmarkowej kryptowaluty, analitycy Morgan Stanley twierdzą, że nie będzie to nic nadzwyczajnego.

Sheena Shah, szefowa działu badań nad kryptowalutami w banku przyznała w raporcie, że nie jest łatwo oszacować, jaka jest rzetelna wartość aktywów kryptowalutowych, szczególnie biorąc pod uwagę ich spekulacyjny charakter.

Według noty badawczej, korekta Bitcoina nadal mieści się w granicach krachów rynku niedźwiedzia widzianych w poprzednich cyklach. Dane historyczne pokazują, że cena Bitcoina spadała masywnie w około 15 kryzysach w swoim istnieniu, przy czym ostatni spadek o 50% lub więcej nie jest odosobnionym przypadkiem.

Bank wskazuje na 28,000 USD jako kluczowy poziom cenowy w tym cyklu rynkowym, ponieważ reprezentuje on 52-tygodniowe minimum monety. Jeżeli odbicie umocni się i BTC/USD przełamie i utrzyma poziom 45,000 USD, wtedy rynek może liczyć na większe wzrosty w potencjalnym rajdzie.

Morgan Stanley uważa jednak, że inwestorzy powinni uważnie obserwować rynki, przy czym prawdopodobnym scenariuszem jest to, że aktywa kryptowalutowe pozostają w korekcie pośród trendów makro.

Analityk kryptowalutowy Rekt Capital uważa podobnie, zauważając w poniedziałek, gdy Bitcoin wycofał się z wysokich poziomów 38,300 USD, że BTC/USD może jeszcze zobaczyć pozorne wybicie. Mówi on, że ważne byłoby zwrócenie uwagi na taki scenariusz, w którym Bitcoin widzi wzrostowy ruch wyłącznie do czasu gwałtownego odwrotu.

Previous #BTC Weekly Candle Closes below the red resistance have preceded fake-breakouts in the form of upside wicks (red circles)

Important to consider this scenario over the coming days, should BTC accelerate upward but fail to flip red into support$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/4YnkBzXOvT

— Rekt Capital (@rektcapital) January 31, 2022