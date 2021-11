Możesz już kupić ReserveRights: oto gdzie możesz tego dokonać

Głównym celem tokena Reserve Rights (RSR) jest pomoc w utrzymaniu stabilności ekosystemu Reserve Rights. Można go również wykorzystać do głosowania nad propozycjami dotyczącymi zarządzania, pomagając posiadaczom kształtować przyszłość ekosystemu Reserve Rights.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o możliwościach zakupu tokena.

Binance wzrosła wykładniczo, ponieważ został założony w 2017 roku i jest obecnie jednym z, jeśli nie największe giełdy kryptowaluta na rynku.

Kup RSR z Binance już dziś

Reserve Rights to platforma stablecoinowa typu dual-token, która pojawiła się na rynku wiosną 2019 roku. Wcześniej jej założyciele przeprowadzili udane IEO na Huobi Prime. W skład ekosystemu wchodzi RSV, stablecoin znany jako reserve stablecoin, który różni się jednak od swojego natywnego tokena RSR. Stablecoin jest wspierany przez zestaw aktywów, którymi zarządzają inteligentne kontrakty.

Reserve Rights jest dość zmienne. Jednocześnie jego twórcy zapewniają, że pomaga ono utrzymać stabilność. Naszym zdaniem jest tu pewna rozbieżność. Token cieszy się stale pozytywnymi wynikami, ale to nie jest gwarancja przyszłego wzrostu.

Price Prediction jest byczo nastawiony do tokena. Przewidują oni cenę co najmniej 0,077 USD w 2023 roku. Minimalna cena jednego RSR w 2024 roku ma wynieść 0,11 US, a maksymalna ma być na poziomie nawet 0,13 USD.

One of the most popular regional newspapers in Venezuela @laverdadweb just published an article on how Reserve is being used to combat the effects of hyperinflation 💸

Read the article (in Spanish) here 👇 https://t.co/xwlI54WLwe

— Reserve (@reserveprotocol) October 11, 2021