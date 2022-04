Możliwości zarobienia darmowych kryptowalut za pomocą kart

Kryptowaluty i leżąca u ich podstaw technologia blockchain zrewolucjonizowały światowe finanse, a cyfrowe aktywa są obecnie coraz popularniejszą metodą płatności na całym świecie.

Obecnie miliony firm akceptują Bitcoina i inne kryptowaluty jako formę płatności. A ponieważ coraz więcej osób płaci kryptowalutami w różnych punktach handlowych i punktach sprzedaży, pojawił się nowy trend: korzystanie z kryptowalutowych kart debetowych.

Przykładem tego, jak duży jest to trend, jest niedawne ogłoszenie przez Visa, że w pierwszym kwartale roku 2022 karty powiązane z kryptowalutami odpowiadały za płatności o wartości 2,5 miliarda dolarów. Wzrost ten spowodował również zwiększenie wsparcia dla procesorów płatności kryptowalutowych, takich jak BitPay i Strike.

Ogólnie rzecz biorąc, kryptowalutowe karty debetowe są coraz popularniejsze, a wraz z nimi pojawia się szansa dla użytkowników na zarobienie darmowych kryptowalut.

Czym jednak są te kryptowalutowe karty debetowe i jak one działają? Przyjrzyjmy się temu, a co ważniejsze, wyjaśnijmy, w jaki sposób można łatwo zarobić darmowe kryptowaluty za pomocą swojej kryptowalutowej karty debetowej.

Czym jest kryptowalutowa karta debetowa?

Pomyśl o kryptowalutowych kartach debetowych jako o podobnych do zwykłych kart debetowych. W tym przypadku możesz używać kryptowalutowej karty debetowej do dokonywania płatności za towary i usługi osobiście lub online, tak jak w przypadku tradycyjnej karty debetowej.

Jednak w przeciwieństwie do konwencjonalnych kart debetowych, kryptowalutowe karty debetowe wykorzystują kryptowaluty jako główną walutę do ich obciążania. Dlatego zamiast gotówki na koncie bankowym, kryptowalutowe karty debetowe wykorzystują Bitcoin, Ethereum , Ripple lub inne cyfrowe aktywa przechowywane w Twoim portfelu kryptowalutowym.

Co jest godne uwagi w przypadku kryptowalutowych kart debetowych, to fakt, że są one powszechnie akceptowane. Najlepsze przykłady obecnie używanych na całym świecie to Voyager Crypto Mastercard, Nexo Debit Card, Crypto.com Visa Card, Coinbase Debit Card i Binance Visa Card.

Jak działają kryptowalutowe karty debetowe?

Aby móc z niej korzystać, musisz połączyć swoją kryptowalutową kartę debetową z portfelem kryptowalutowym . Jest to prosty proces, który pozwala na doładowanie karty kryptowalutami.

Kiedy robisz zakupy lub chcesz zapłacić w miejscu, które akceptuje karty debetowe, operator płatności przeliczy Twoją kryptowalutę na preferowaną walutę sprzedawcy.

Należy jednak pamiętać, że różne karty debetowe przeliczają kryptowalutę na walutę fiat w różnym czasie. Niektóre z tych kart automatycznie przeliczają kryptowalutę na walutę fiat podczas procesu doładowywania.

Tymczasem inne będą przechowywać kryptowalutę i przeliczać ją tylko wtedy, gdy dokonujesz transakcji. Możesz więc wybrać swoją kartę debetową do kryptowalut w zależności od czasu konwersji kryptowaluty.

Dzięki wygodzie i elastyczności, jaką daje ta karta, nie musisz się martwić o kursy wymiany walut. W przypadku kryptowalutowej karty debetowej karta bezpośrednio konwertuje kryptowaluty na dowolną wybraną przez Ciebie walutę fiat.

Dlatego możesz używać tych kart do robienia zakupów w lokalnym sklepie. Na przykład, kupujesz artykuły spożywcze w sklepie spożywczym za pomocą karty debetowej. Gdy dokonasz płatności swoją kryptowalutową kartą debetową, właściciel sklepu otrzyma zapłatę w walucie fiat.

Jak zarabiać darmowe kryptowaluty za pomocą kryptowalutowych kart debetowych?

Dostawcy kryptowalutowych kart debetowych chcą zachęcać użytkowników, tak jak działają konwencjonalne programy lojalnościowe.

Jednak zamiast typowych nagród, takich jak zwroty gotówki, punkty i mile, kryptowalutow karty debetowe pozwalają na zdobywanie kryptowalutowych premii. W innych przypadkach zdobyte punkty można wykorzystać do zakupu kryptowalut.

Tak więc, chociaż różne karty debetowe kryptowalut mają różne strategie nagradzania swoich użytkowników, istnieją trzy wspólne sposoby, dzięki którym to się dzieje.

Są to premie za kryptowaluty, staking i systemy poleceń, przy czym ta ostatnia strategia stała się popularna dzięki karcie Club Swan .

Zobaczmy, w jaki sposób każda z tych strategii oferuje klientom szansę na zarobienie darmowych kryptowalut za pomocą kryptowalutowych kart debetowych.

1. Premie za kryptowaluty

Jeśli chodzi o większość kryptowalutowych kart debetowych, główną premią są nagrody za kryptowaluty. Za każdym razem, gdy dokonujesz zakupu przy użyciu karty debetowej, automatycznie otrzymujesz premię – nie w gotówce, milach czy punktach – ale w kryptowalutach. Wysokość dostępnych nagród za kryptowaluty może być bardzo różna, głównie w zależności od operatora.

Na przykład, po dokonaniu zakupu, karta debetowa Coinbase daje Ci 4% premii z powrotem. Z drugiej strony, BlockFi nagrodzi Cię zwrotem 3,5% za każdy dokonany przez Ciebie zakup. Jednak ta kwota nagrody jest ważna tylko przez 90 dni.

Po tym czasie kwota ta automatycznie zmniejsza się do 1,5% cashbacku.

Niektóre karty mają jednak bardziej zaawansowany sposób nagradzania użytkowników w zależności od poziomu posiadanej karty. Na przykład, Crypto.com nagradza zwrotem 1% wartości kryptowaluty, jeśli posiadasz najniższy poziom karty. Natomiast jeśli posiadasz najwyższy poziom karty, otrzymujesz 8% cashbacku za wszystkie dokonane zakupy.

Inną kartą, która działa podobnie do Crypto.com, jest karta Binance Visa, która pozwala klientom zarobić do 8% w BNB Cashback.

Podobnie jak w przypadku innych kart, wszystkie premie za cashback trafiają do portfela finansującego, co oznacza, że przy każdym zakupie otrzymujesz darmowe kryptowaluty.

2. Staking

Szukasz najlepszego sposobu na zdobycie lukratywnych nagród za pomocą kryptowalutowej karty debetowej? Stakowanie kryptowalut jest właśnie tym sposobem. Proces ten polega na zaangażowaniu kryptowaluty w celu wsparcia sieci blockchain. A dzięki stakowaniu zwiększa się popyt na walutę i jej obieg.

Na przykład, Crypto.com pozwala Ci umieścić kwotę od 0 USD do 400,000 USD na okres co najmniej sześciu miesięcy. Wszystko, co musisz zrobić, to posiadać token CRO w swoim portfelu Crypto.com. Im dłużej i im wyższą postawisz stawkę, tym wyższe będą Twoje zyski.

3. Polecenia

Polecenia to strategia marketingowa, dzięki której aktywni użytkownicy przyprowadzają nowych potencjalnych użytkowników do rejestracji w programie. W większości przypadków użytkownicy ci otrzymują przy tym nagrody. Jedną z kart debetowych, która wykorzystuje program poleceń, jest karta debetowa Club Swan.

Karta debetowa Club Swan nagradza użytkowników w wysokości 20% opłaty członkowskiej uiszczonej przez osobę poleconą. Wysokość opłaty członkowskiej zależy od poziomu członkostwa. Jeśli osoba polecona zarejestruje się na najwyższym poziomie członkostwa, tym więcej zarobisz.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze kryptowalutowej karty debetowej?

Oprócz darmowych nagród w kryptowalutach, przed wyborem kryptowalutowejj karty debetowej powinieneś rozważyć inne czynniki. Niektóre z nich obejmują:

1. Opłaty transakcyjne

Różni dostawcy kart mają różne opłaty za transakcje. Jednak większość kryptowalutowych kart debetowych nie ma żadnych opłat za wypłatę. Przy wyborze kryptowalutowej karty debetowej możesz napotkać inne opłaty, takie jak opłaty likwidacyjne, miesięczne, związane z transakcjami zagranicznymi i obsługą. Dlatego szukając najlepszej karty debetowej, wybierz kartę z najniższymi opłatami za transakcje.

2. Obsługiwane kryptowaluty

Obsługiwanie kryptowaluty to jeden z czynników, które należy rozważyć przed założeniem karty debetowej. Dobra wiadomość jest taka, że większość kryptowalutowych kart debetowych obsługuje większość popularnych kryptowalut, a niektóre z nich obsługują ponad 20 różnych monet.

Ponadto, niektóre karty debetowe obsługują stablecoiny, takie jak Tether (USDT) i USD Coin (USDC). Ich zaletą jest to, że w przeciwieństwie do kryptowalut, monety te charakteryzują się niezwykłą stabilnością kursu. Dlatego też, gdy ceny kryptowalut ulegają znacznym wahaniom, cena tych monet pozostaje stabilna.

Czy chcesz więc uzyskać wygodę, której szukasz w kryptowalutowej karcie debetowej? Pamiętaj, aby wybrać kartę, która obsługuje wybraną przez Ciebie kryptowalutę.

3. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to coś, do czego należy dążyć, jeśli chodzi o cyfrowe metody płatności. Dlatego wybór karty, która zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, jest priorytetem.

Niektóre kryptowalutowe karty debetowe zapewniają użytkownikom najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa dla ich kryptowalut. Należą do nich uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kod dostępu i skan biometryczny.

Większość kryptowalutowych kart debetowych jest dostarczana z aplikacją lub stroną internetową, na której można zasilać swoją kryptowalutową kartę debetową. A w przypadku zgubienia lub zgubienia karty można ją zablokować lub zmienić kod dostępu zdalnie. Aby zapobiec kradzieży ciężko zarobionych kryptowalut, należy dodać solidne zabezpieczenia do listy kontrolnej.

4. Dostępność geograficzna

Jak dotąd większość debetowych kart kryptowalutowych jest dostępna tylko w krajach Unii Europejskiej i USA. Dlatego warto wybrać kartę, która jest dostosowana do Twojej lokalizacji geograficznej. Możesz również zdecydować się na kartę obsługiwaną przez MasterCard lub Visa. Kryptowalutowe karty debetowe współpracujące z Visa lub MasterCard są akceptowane na całym świecie.

Dlatego możesz z nich korzystać w dowolnym miejscu i czasie. Jeśli jesteś miłośnikiem podróży, te karty mogą być dla Ciebie odpowiednie. Teraz, gdy znasz już sposoby zarabiania darmowych kryptowalut za pomocą kart debetowych, czas zabrać się do pracy. Wybierając swoją kartę debetową do kryptowalut, nie spiesz się i weź pod uwagę powyższe czynniki.

Kryptowalutowa karta debetowa może być świetnym dodatkiem dla inwestorów i ich portfeli. Ułatwia ona wydawanie kryptowalut, a także pozwala na czerpanie z tego wielu korzyści.