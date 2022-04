MULTI zwyżkuje o 43%: oto gdzie kupić token

Rozwiązania opracowane przez Multichain, który wykorzystuje MULTI jako swoją natywną kryptowalutę, pozwala na współdziałanie prawie wszystkich blockchainów. Token wzrasta na wieść o serii pozytywnych wydarzeń i w momencie publikacji w prasie zwiększył swoją wartość o 43%.

W tym krótkim artykule znajdziesz wszystkie szczegóły na temat MULTI: czym jest, czy warto w niego inwestować i jakie są najlepsze miejsca, w których można go teraz kupić.

Ponieważ MULTI jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić MULTI za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić MULTI już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym MULTI.

MULTI rośnie w siłę na wieść o tym, że obsługuje obecnie 41 blockchainów i nieco mniej niż 2000 tokenów. Jego protokół routera cross-chain obsługuje transakcje pomiędzy Ethereum, BSC, Fantom, Arbitrum, Polygon, Avax, Moonbeam, Bitcoin, Litecoin, Polkadot, Cosmos, Terra, Solana i nie tylko.

Multichain to infrastruktura do interoperacyjności aktywów on-chain, która ma być najlepszym routerem dla Web3. Zmieniona nazwa z Anyswap ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych i zróżnicowanych blockchainów, tak aby stały się one interoperacyjne.

Multichain reklamuje się jako szybki, bezpieczny, niedrogi i niezawodny sposób wymiany danych i wartości oraz sprawowania kontroli pomiędzy łańcuchami.

Nic nie zastąpi przeprowadzenia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna opierać się na Twojej wiedzy o rynku, nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości Twojego portfela. Należy również zastanowić się, jak odczułbyś utratę pieniędzy.

Tech News Leader przewiduje, że Multichain może wzrosnąć do 17,58 USD w ciągu jednego roku, 58,28 USD w ciągu 5 lat, a w ciągu dekady może przekroczyć 400 USD.

Digital Coin Price jest o wiele bardziej optymistyczny, przewidując wzrost do 31,19 USD do końca tego roku. W 2023 roku, według ich prognoz, kurs wyniesie minimum 29,09 USD, przy czym może osiągnąć 35,04 USD. W 2024 roku cena ma się wahać w przedziale 27-37 USD.

#Shifters, You thought we gonna slow down? 👀

We present you the Top #Metaverse Index Portfolio!

🌊 You can now provide liquidity to:

multiMANA

multiSAND

multiAXS

multiAPE

🚜 APR: 63%@decentraland @AxieInfinity@TheSandboxGame @BoredApeYC

More portfolios are on the way! pic.twitter.com/uNXy3pXIiv

— Blueshift (@blueshiftfi) April 4, 2022