Najlepsza kryptowaluta do kupienia w tej chwili

Kryptowaluty straciły blask, jaki miały w 2021 roku. Większość z nich spadła o ponad 40% w stosunku do swoich najwyższych poziomów w historii, a ilość monet, którymi handluje się każdego dnia, zmniejszyła się. Mimo to, pośród tego chaosu, niektóre kryptowaluty nadal będą sobie dobrze radzić. W tym raporcie wyjaśnię, dlaczego Tera jest dla mnie najlepszą kryptowalutą do kupienia właśnie teraz.

Czym jest Terra?

Terra to wiodący projekt blockchain, który został zapoczątkowany przez grupę południowokoreańskich programistów. Ich celem było wykorzystanie inspiracji Bitcoinem do stworzenia nowej formy pieniądza, która będzie prosta w użyciu i bezpieczna. Ich pierwszym produktem wykorzystującym sieć była platforma znana jako Chai, która stała się jedną z najpopularniejszych aplikacji fintechowych w kraju.

Obecnie Terra jest znana głównie z algorytmicznie korygowanych stablecoinów. Oznaczają one kryptowaluty, które są wspierane przez inne stabilne aktywa, takie jak dolar amerykański. W przeciwieństwie do Tether i USD Coin, na stablecoiny firmy Terra mają wpływ siły rynkowe popytu i podaży. Gdy popyt na Terra jest wysoki, a podaż niska, jej notowania rosną i odwrotnie.

Terra USD jest czwartym co do wielkości stablecoinem na świecie z kapitalizacją rynkową wynoszącą ponad 16 miliardów dolarów. Posiada również TerraKRW (KRT), którego wartość rynkowa wynosi około 30,7 miliona dolarów.

Terra rośnie w siłę

Moneta zarządzająca Terra znana jest pod nazwą LUNA. Według CoinGecko, jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 35 miliardów dolarów, co czyni ją ósmą największą monetą na świecie.

Terra, podobnie jak inne projekty blockchain, takie jak Solana i Near, pozyskała miliardy dolarów od firm venture capital. W lutym twórcy projektu pozyskali miliard dolarów poprzez sprzedaż tokenów. W tym czasie deweloperzy powiedzieli, że wykorzystają te fundusze do stworzenia rezerwy Bitcoinów dla swoich stablecoinów.

W marcu deweloperzy ogłosili, że kupią Bitcoina o wartości 10 miliardów dolarów i Avalanche o wartości 200 milionów dolarów . Celem tych zakupów jest umożliwienie wsparcia dla ich stablecoinów, które odniosły duży sukces.

Ekosystem Terra

Oprócz ekosystemu Terra, kolejnym powodem, dla którego stała się ona dla mnie najlepszą kryptowalutą do kupienia, jest fakt, że jej ekosystem stale się rozwija.

Choć Terra jest znana ze swoich stablecoinów, w rzeczywistości jest ona szeroko wykorzystywana także w innych miejscach. Najbardziej znaczącym z nich jest fakt, że Terra jest wykorzystywana jako platforma do budowania zdecentralizowanych aplikacji finansowych (DeFi).

Sukces stablecoinów i LUNA firmy Terra na rynku przyciągnął do ekosystemu więcej deweloperów. W rzeczywistości, według DeFi Llama, Terra stała się drugą co do wielkości platformą dla deweloperów DeFi zaraz po Ethereum. A jeśli trend ten się utrzyma, istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższych latach wyprzedzi Ethereum.

Całkowita wartość zamknięta (TVL) platformy Terra wynosi 28 miliardów dolarów. Niektóre z największych aplikacji w ekosystemie są jednymi z najważniejszych w branży.

Dla przykładu, Anchor Protocol jest największą platformą DeFi zbudowaną przy użyciu technologii Terra. Jej wartość TVL wynosi 15 miliardów dolarów i nadal znajduje się na ścieżce silnego wzrostu. Za nią plasuje się Lido, którego TVL wynosi 8,22 mld USD, oraz Astroport, którego wartość wynosi 1,6 mld USD. Inne wiodące aplikacje DeFi stworzone przy użyciu Terry to między innymi Stader, Mirror Protocol i Prism Protocol.

Na uwagę zasługuje fakt, że 11 aplikacji w ekosystemie Terry ma wartość TVL przekraczającą 100 milionów dolarów. Jest to znacząca liczba, biorąc pod uwagę, że ekosystem jest względnie mały i wciąż się rozwija.

Notowania Terra

Kolejnym powodem, dla którego Terra jest dla mnie najlepszą kryptowalutą, jest fakt, że jej wyniki nie są powiązane z Bitcoinem i innymi monetami. Na przykład, jak pokazano poniżej, LUNA osiągnęła rekordowy poziom w 2021 roku. W tym czasie Bitcoin wciąż znajdował się znacznie poniżej swojego rekordowego poziomu. Co więcej, przez lata LUNA osiągała lepsze wyniki niż Bitcoin i inne monety, co sprawia, że jest to dobra moneta do kupienia.