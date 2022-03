Rynek kryptowalut przeżywa ostatnio wzloty i upadki. Jego zmienny charakter jest trudny do przewidzenia, ale mimo to wciąż istnieją altcoiny, które z długoterminowego punktu widzenia są bardzo atrakcyjne. Oto dlaczego jest to najlepszy czas na ich zakup:

Większość kryptowalut handluje znacznie niżej od swoich rekordowych poziomów.

Presja geopolityczna i gospodarcza prawdopodobnie osłabnie w najbliższym czasie.

Kryptowaluty wciąż przynoszą więcej korzyści niż jakakolwiek inna klasa aktywów.

Jeśli myślisz o rozpoczęciu marca z kilkoma altcoinami w swoim portfelu, poniżej znajdują się trzy opcje do rozważenia.

VeChain (VET)

VeChain (VET) doświadczył w tym roku niesamowitych spadków. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia wartość monety spadła o prawie 15%. Jednakże spadkowa tendencja nie powinna potrwać długo. Jest to altcoin, który wciąż ma wiele do zaoferowania, a jego podstawy są niesamowite.

Źródło danych: Tradingview

Dla ludzi, którzy szukają aktywów do kupienia i trzymania przez rok lub mniej więcej, VeChain jest naprawdę dobrym długoterminowym wyborem. Trzeba tylko być gotowym na krótkoterminową zmienność.

Stacks (STX)

Stacks (STX) jest jedną z niewielu kryptowalut, które ostatnio zyskują na wartości. W ciągu ostatniego tygodnia moneta wzrosła o prawie 35%, a w ciągu doby zdołała nawet odnotować zmianę o 60%. Kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie około 2,3 miliarda dolarów i jest jeszcze wiele miejsca na dalszy wzrost. Podobnie jak VeChain, jest to dobra inwestycja długoterminowa.

Huobi Token (HT)