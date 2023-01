Najlepsze ICO do zainwestowania w Lutym 2023 r. według Reddita

Initial Coin Offering (ICO) to sposób, w jaki projekty mogą generować fundusze, aby pomóc im rozpocząć działalność. Są one regularnie wykorzystywane w świecie kryptowalut, umożliwiając firmom generowanie rozgłosu, co z kolei przyciąga dalsze inwestycje i nowych użytkowników na ich platformy. ICO są zwykle publikowane wraz z white paper opisującą przyszłość platformy, a pierwsi inwestorzy często mogą spodziewać się realizacji zysków z początkowej inwestycji w miarę postępu projektu.

Oto najlepsze ICO, które możesz dodać do swojego krypto portfela w Lutym 2023 r.:

Metacade (MCADE) VisaMetaFi (VISA) Heroes of Mavia (MAVIA) Wombat Exchange (WOM) CryptoCitizen (CCASH) ByePix (EPIX) WeSendIt (WSI) Kryptview (KVT)

1. Metacade – Rewolucyjna platforma gier dla Metaverse

Metacade to nowa platforma oparta na blockchainie, która już na etapie swojej presale zyskała ogromną popularność. To społecznościowe centrum gier ma na celu stać się wirtualnym centrum, które odtwarza emocje i społeczność prawdziwych salonów gier wideo, a wszystko to w zaciszu domów graczy. Platforma ta będzie oferować szeroką gamę gier typu „graj, aby zarobić” (P2E), które przyciągną zarówno zwykłych, jak i zapalonych graczy, a jej podstawą będzie przekonująca mechanika „graj, aby zarobić”.

P2E wydaje się być tylko jedną z wielu możliwości zarabiania, które społeczność Metacade będzie mogła dla siebie stworzyć. Gracze mogą zarabiąc poprzez dzielenie się alfami gier, pisanie recenzji oraz stakowanie tokena MCADE. Inne przełomowe właściwiości platformy Metacade obejmują program Create2Earn, w tym inicjatywę Metagrants, w ramach której programiści mogą uzyskać dostęp do krypto-finansowania w celu wspierania tworzenia nowych gier. Ponadto tablica ofert pracy ma na celu dopasowanie najlepszych talentów kreatywnych Web3 do ekscytujących możliwości kariery w tej branży.

Dlaczego warto kupić MCADE?

Natywny token Metacade, MCADE, został niedawno wprowadzony do presale i wyprzedał swoją fazę beta w nieco ponad trzy tygodnie, przy czym zebrano 1 milion dolarów. Z dziewięcioma rundami presale, w których wartość MCADE wzrośnie z ceny beta 0,008 USD do 0,02 USD do zakończenia presale, oczekuje się, że cena MCADE może wzrosnąć, gdy trafi on na zdecentralizowane giełdy.

Ten zakres zysków podczas obecnej bessy i długoterminowy potencjał wzrostu przełomowej platformy Metacade GameFi sprawia, że Metacade jest jednym z najlepszych ICO dla inwestorów chcących rozszerzyć swoje krypto portfele.

2. VisaMetaFi (VISA) – Znakomity nowy i prosty w użyciu system płatności krypto

Platforma VisaMetaFi zawiera nowy zdecentralizowany system płatności krypto, z którego można korzystać w różnych sklepach internetowych i na platformach blockchain. Zawiera on funkcje płatności Web3, DeFi, DAO, metaverse i MetaFi, co czyni go jednym z najlepszych ICO do inwestowania.

Platforma ta umożliwia użytkownikom przesyłanie stablecoinów w dowolne miejsce na świecie bez opłat transakcyjnych, a także eliminuje potrzebę wymiany monet cyfrowych lub konwersji kryptowalut na fiducjarne w celu dokonywania przelewów. Do wielkich nazwisk korzystających z VisaMetaFi należy serwis rezerwacji wakacyjnych Booking.com

Dlaczego warto kupić VISA?

VisaMetaFi pomyślnie przeszedł początkowe fazy projektu, docierając do dziesiątek tysięcy użytkowników na całym świecie, w tym wypuszczając swoją natywną monetę VISA.

Dzięki prostym i dostępnym platformom umożliwiającym płatności online i krypto na całym świecie, wygląda na to, że w dłuższej perspektywie VISA przyciągnie uwagę inwestorów. W rezultacie VISA jest jednym z najlepszych ICO do inwestowania w Lutym 2023 r.

3. Heroes of Mavia (MAVIA) – Atrakcyjna gra Battle-Builder P2E

Heroes of Mavia jest jednym z najlepszych dostępnych obecnie ICO w grach opartych na technologii blockchain, dzięki ekscytującym możliwościom budowania baz i bitew między graczami. Gracze tworzą własne armie, aby przejmować wrogie bazy w ekosystemie Heroes of Mavia, zdobywając rubinowe tokeny w miarę swoich postępów.

Tokenów tych można używać do ulepszania baz, wyposażania armii i wzmacniania obrony. Gra ma kilka atrakcyjnych funkcji, w tym rynek NFT, transmisje bitew na żywo i menedżera partnerstwa, dzięki któremu użytkownicy mogą współpracować poprzez sojusze w stylu wojskowym, jednocześnie zarabiając pasywny dochód.

Dlaczego warto kupić MAVIA?

Natywny token MAVIA przyciągnął już ogromną i lojalną rzeszę inwestorów w mediach społecznościowych, którzy chcą wejść na pokład tej nowej i ekscytującej platformy do gier P2E przed premierą NFT, która ma się odbyć w pierwszym kwartale 2023 r., oraz uruchomieniem free2play w drugim kwartale tego roku.

Dzięki wsparciu ze strony kryptowalutowych gigantów Binance Labs, crypto.com i Genblock Capital, MAVIA jest doskonałą inwestycją portfelową kryptowalut w Lutym 2023 r.

4. WombatExchange (WOM) – Ekscytująca wymiana walut typu stableswap

Zdefiniowana w swojej white paper jako „wielołańcuchowa stableswap” hostowana w łańcuchu Binance, WombatExchange to nowa giełda krypto, która umożliwia graczom rynkowym wymianę stablecoinów, jednocześnie generując zysk poprzez obstawianie monet i czerpanie korzyści z minimalnych poziomów różnic.

Przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że WombatExchange jest doskonałym punktem wejścia dla nowych inwestorów na giełdach krypto. Ponadto dostępna pula płynności oznacza, że użytkownicy nie muszą posiadać wielu stabilnych walut.

Dlaczego warto kupić WOM?

Natywna waluta WombatExchange, WOM, to kuszące ICO, które zapewni swoim posiadaczom dostęp do praw głosu w sprawie propozycji zarządzania platformą i płynności stablecoinów. Giełda zawładnęła już wyobraźnią i inwestycjami kilku dużych firm, w tym Hailstone Ventures i Shima Capital.

Tymczasem konto Wombat Exchange na Twitterze zbliża się do 70 000 obserwujących i szybko rośnie, co czyni go jednym z najlepszych ICO dla inwestorów szukających nowych możliwości w świecie giełd kryptowalut.

5. CryptoCitizen (CCASH) – uzależniająca platforma gier MMORPG metaverse

CryptoCitizen to kolejna oferta gier metaverse, która oferuje funkcje free-to-play i P2E w świecie z wspierającą fabułą. Platforma ta ma ogromną potencjalną publiczność jako gra RPG dla wielu graczy (MMORPG) z różnorodnymi możliwościami gier, w tym strzelankami, wyścigami i klasycznymi elementami walki 1 na 1.

Użytkownicy mogą zdobyć tam natywny token CCASH poprzez sukcesy w wyzwaniach i poprawę „Rankingu obywateli”, co z kolei otwiera również możliwości dostępu do ekskluzywnych NFT.

Dlaczego warto kupić CCASH?

CryptoCitizen wywołał już burzę w świecie gier, z ponad 200 000 wstępnych rejestracji w fazie testów alfa. Został on zaprezentowany na targach Gamescom 2022 i spotkał się z ogromnym uznaniem, a trzy przydziały CCASH w presale zostały już w pełni rozdysponowane za pośrednictwem Polkastarter, Firestarter i Seedify.

Przy maksymalnej podaży 1 miliarda tokenów CCASH i tylko 1,2% uwalnianych, gdy CCASH jest notowany na giełdach, szał już się rozkręcił i niedobór tokenów na otwartych giełdach sprawia, że CCASH jest jednym z najlepszych ICO do zakupu dla wczesnych inwestorów.

6. ByePix (EPIX) – Platforma Social2Earn chce rzucić wyzwanie Facebookowi

ByePix to platforma oparta na Web3, która łączy wiele ekscytujących elementów w jednym, łatwym w obsłudze centrum. Atrakcje obejmują aplikacje DeFi, NFT, tytuły P2E oraz w pełni funkcjonujący ekosystem, który zaspokaja wszystkie potrzeby graczy. Na przykład gracze mogą otrzymywać tokenizowane nagrody za wykonywanie zadań w „Gem Hunters”, jednym z pierwszych tytułów P2E na tej platformie.

Dodatkowe funkcje platformy obejmują wirtualne działki, które można kupić za monetę EPIX, uprawiać i zagospodarować, zanim zostaną sprzedane z czystym zyskiem. Inny potencjał zarobkowy wynika z wykonywania zadań społecznościowych w ramach inicjatywy platformy Social2Earn i inwestowania w EPIX w celu uzyskania zwrotu.

Dlaczego warto kupić EPIX?

ByePix wywołał ogromny szum dzięki znaczącym inwestycjom czołowych firm venture capital. Ich ostatecznym celem jest rzucenie wyzwania gigantom mediów społecznościowych, takim jak Facebook i Instagram. Chociaż może się to wydawać trudnym zadaniem, ByePix ma szansę ulepszyć krajobraz mediów społecznościowych w dłuższej perspektywie, wynagradzając użytkowników za ich treści.

To innowacyjne podejście sprawia, że EPIX jest jednym z najlepszych ICO wartych rozważenia dla inwestorów poszukujących ekscytującej i potencjalnie zmieniającej grę możliwości krypto.

7. WeSendIt (WSI) – Ekscytująca nowa zdecentralizowana platforma do przechowywania i udostępniania plików

Nowa usługa krypto, która zapewnia zdecentralizowane przechowywanie w chmurze i opcje udostępniania plików, WeSendit, ogłosiła niedawno nową wersję WeSendIt 3.0, umożliwiającą użytkownikom zdobywanie tokenizowanych nagród za każdym razem, gdy wysyłają dane.

Ten token BEP-20 można następnie wymienić na reklamę, skalowalne przechowywanie danych i rabaty na subskrypcję, a dalsze nagrody są dostępne za polecenia klientów na platformie.

Dlaczego warto kupić WSI?

Zaprojektowany jako tania alternatywa dla scentralizowanych opcji udostępniania plików i przechowywania danych oferowanych przez gigantów technologicznych, takich jak Amazon, Google i Microsoft, przejście WeSendIt do świata kryptowalut jest poparte ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w tym sektorze. W tym czasie zdobył on ponad trzy miliony klientów w 150 krajach, co czyni WSI jednymi z najlepszych ICO do zakupu w Lutym 2023 r.

Tokeny WSI przeszły pomyślnie prywatną sprzedaż we wrześniu 2022 r. Ponieważ popyt na zdecentralizowane urządzenia do przechowywania danych będzie tylko wzrastał w nadchodzących latach, WSI jest ICO, w które warto zainwestować, aby uzyskać potencjalnie duże zyski.

8. Kryptview (KVT) – Interaktywna platforma Research2Earn, która pomaga informować inwestorów krypto

Nowa interaktywna platforma Kryptview „Research-to-Earn” jest przeznaczona do tworzenia i udostępniania badań dotyczących kryptowalut, tokenów i platform. Jej użytkownicy zachęcani są do interakcji ze społecznością poprzez zdobywanie nagród za ocenę, analizę i przegląd projektów krypto.

Ponadto użytkownicy mogą oferować „nagrody badawcze” za aktywa jako zachętę dla innych członków platformy do zbadania tego zasobu, dostarczenia informacji, a tym samym potencjalnej wartości. Natywna moneta KVT służy do dystrybucji nagród i stanowi podstawę całego tego ekosystemu.

Dlaczego warto kupić KVT?

Chcąc stać się pierwszą tego rodzaju platformą, która przebije się do głównego nurtu krypto, kilku dużych sponsorów krypto, w tym The Blox i Matters, udzieliło już wsparcia temu projektowi.

Ponieważ oczekuje się, że popyt będzie wysoki, gdy KVT trafi na giełdy, wczesne wejście na giełdę pomoże inwestorom wykorzystać potencjalne długoterminowe zyski. To czyni go jednym z najlepszych obecnie dostępnych ICO, z potencjalnymi nagrodami dostępnymi w przyszłości dzięki innowacyjnej i potencjalnie wiodącej na rynku ofercie.

Podsumowując – Metacade to najlepsze ICO do zainwestowania w Lutym 2023 r.

ICO to doskonały sposób dla inwestorów na osiągnięcie wczesnych i znacznych zysków, pod warunkiem, że mogą wesprzeć właściwe projekty, zanim trafią one na otwarty rynek. Ponieważ wiele presale oferuje podobne stopniowe wzrosty wartości w stosunku do ich presale, zrozumienie, gdzie można znaleźć wartość, ma tutaj kluczowe znaczenie.

Bogate i wielowymiarowe plany rozwoju Metacade oferują użytkownikom wiele ekscytujących możliwości zarobkowych, oprócz niesamowitego nadchodzącego zakresu tytułów P2E, oraz program Metagrants, który pomoże mu kierować rozwojem GameFi. Czynniki te razem sprawiają, że jest to najlepsza okazja inwestycyjna ICO w Lutym 2023 r. Dzięki szybkiej wyprzedaży fazy beta i zebraniu już ponad 2 miliony dolarów, wygląda na to, że MCADE wystrzeli w górę, gdy jego plany zostaną zrealizowane wraz z wydaniem nowych funkcji w 2023 i 2024 roku.

