Najlepsze krypto platformy stakingowe do zarabiania pasywnego dochodu w 2023 r

Krypto inwestorzy mogą korzystać z zaawansowanych usług finansowych za pośrednictwem zdecentralizowanych aplikacji i sieci blockchain. Kryptowaluty nie tylko stanowią lukratywne możliwości inwestycyjne, ale ich użytkownicy mogą je również obstawiać, aby uzyskać pasywny zysk. Może to zwiększyć ogólny zwrot z inwestycji i zapewnić pasywny dochód każdemu, w dowolnym miejscu na świecie.

Oto najlepsze obecnie dostępne platformy do obstawiania kryptowalut:

Metacade (MCADE)

Polygon (MATIC)

Aave (AAVE)

Polkadot (DOT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Cosmos (ATOM)

Algorand (ALGO)

Cardano (ADA)

Ethereum (ETH)

1. Metacade (MCADE)

Metacade może być najlepszą platformą do obstawiania kryptowalut w przyszłości. Projekt ten obsługuje wiele różnych krypto gier typu „graj, aby zarobić” i wygląda na to, że stanie się liderem w sektorze GameFi.

Oprócz oferowania użytkownikom ogromnego potencjału zarobkowego dzięki kilku kluczowym funkcjom, Metacade oferuje staking posiadaczom tokenów MCADE. Stakerzy mogą uzyskać pasywny zysk z długoterminowej inwestycji o wysokim potencjale, co sprawia, że stakowanie MCADE jest lukratywną metodą zarabiania pasywnego dochodu.

Użytkownicy będą mogli otrzymywać tokeny, zdobywając kolejne poziomy w swoich ulubionych grach za pomocą mechaniki Play2Earn, dzieląc się wskazówkami i sztuczkami dzięki unikalnej funkcji Create2Earn, a nawet testując beta wersje gier oferowanych na platformie za pomocą funkcji Work2Earn Metacade. Oprócz testów beta w ramach oferty Work2Earn, w 2024 r. zostanie utworzona tablica z ofertami pracy w krypto, oferując społeczności Metacade możliwość ubiegania się o szereg karier w Web3.

Dzięki niezwykle wysokim zwrotom z inwestycji możliwym dla tokena MCADE w połączeniu z różnymi innymi sposobami zarabiania przez użytkowników Metacade, jest on niewątpliwie jedną z najlepszych platform do stakingu kryptowalut dla długoterminowego pasywnego dochodu.

2. Polygon (MATIC)

Polygon może być najlepszą platformą do obstawiania krypto dla pasywnego dochodu ze względu na hojne nagrody i popularność wśród twórców oprogramowania. Jest to skalowalne rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum, które zabezpiecza swoją sieć, umożliwiając węzłom walidatora stakowanie tokenów MATIC. Pozwala to na szybkie przetwarzanie transakcji i wyższą przepustowość w porównaniu z Ethereum warstwy 1.

MATIC oferuje od 10% do 14% węzłom walidatora jako nagrodę za obstawianie MATIC. Jest to uzyskiwane jako dochód pasywny w zamian za wspieranie infrastruktury blockchain. Może to być świetny sposób na generowanie większej liczby tokenów MATIC dla długoterminowych inwestorów w sieci Polygon.

Sieć ta oferuje przydatny zestaw narzędzi dla programistów i może obsługiwać wysokowydajne zdecentralizowane aplikacje ( dApps ), co czyni ją jedną z najlepszych platform do stakingu krypto w celu uzyskiwania pasywnego dochodu.

3. Aave (AAVE)

Aave może być najlepszą platformą do obstawiania kryptowalut, która obsługuje pożyczki cyfrowe. Jest to wiodąca platforma zdecentralizowanych finansów (DeFi), która obsługuje pożyczanie i wypożyczanie aktywów cyfrowych. Użytkownicy mogą obstawiać szeroką gamę kryptowalut na Aave za pomocą prostego w użyciu interfejsu, a także pożyczać aktywa cyfrowe w zamian za dostarczone przez nich zabezpieczenia.

Polygon obsługuje Ethereum, Polygon, Avalanche, Arbitrum i inne łańcuchy bloków. Użytkownicy mogą stawiać tam aktywa z dowolnego z tych łańcuchów, aby uzyskać pasywny zysk. Oprócz tego Aave umożliwia niestandardowy system pożyczek, w którym użytkownicy mogą pożyczyć do 97% wartości swojego zabezpieczenia.

Ponieważ Aave jest nadmiernie zabezpieczonym protokołem pożyczkowym, jest on niezwykle solidny w różnych warunkach rynkowych. Aave zapewnia kompleksową usługę dla użytkowników, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości DeFi. Z tego powodu jest to jedna z najlepszych platform do stakingu kryptowalut.

4. Polkadot (DOT)

Polkadot może być najlepszą platformą do stakingu kryptowalut dla inwestorów, którzy są zainteresowani wspieraniem rozwiązań interoperacyjnych dla projektów Web3. Jest to rozwiązanie typu blockchain warstwy 0, które pomaga zapewnić pełną interoperacyjność łańcuchów bloków warstwy 1. Aby to zrobić, Polkadot wprowadza parachainy i bezpieczne rozwiązanie pomostowe, które mogą pomóc zapoczątkować prawdziwy Web3.

Web3 został wstrzymany przez trudność w łączeniu zasobów między niezależnymi sieciami blockchain, ponieważ łańcuchy warstwy 1, takie jak Avalanche, Ethereum i Bitcoin, zazwyczaj nie są zaprojektowane do współdziałania. Polkadot rozwiązuje ten problem i może pomóc programistom we wdrażaniu dApps w dowolnym blockchainie Ethereum Virtual Machine (EVM).

Staking tokenów DOT może generować RRSO do 14%, co czyni go jedną z najbardziej lukratywnych dostępnych platform do stakingu kryptowalut. Jest to mocny zakład na przyszłość interoperacyjności, a pasywny dochód zapewniany przez platformę krypto Polkadot sprawia, że jest to jedna z najlepszych opcji w Web3.

5. Avalanche (AVAX)

Avalanche to wiodący blockchain warstwy 1 i jedna z najlepszych platform do stakingu kryptowalut dla inwestorów, którzy mają cierpliwość do trzymania swoich tokenów przez długi czas. Sieć ta wykorzystuje unikalny mechanizm konsensusu, który pomaga jej zapewnić swoim użytkownikom dużą przepustowość transakcji przy niskich kosztach.

Avalanche może również wspierać rozwój dApps, ponieważ jest kompatybilny z EVM. Wykorzystuje język programowania Solidity i ten sam rodzaj inteligentnych kontraktów, co inne główne łańcuchy bloków warstwy 1, oznacza to, że dobrze nadaje się do interoperacyjnej przyszłości łańcucha bloków.

Staking AVAX może przynieść ponad 10% zysku. Dla długoterminowych inwestorów AVAX może to być świetny sposób na maksymalizację potencjału zwrotu. Z tego powodu AVAX jest jedną z najlepszych platform do stakingu kryptowalut dla pasywnego dochodu.

6. Tezos (XTZ)

Tezos może być najlepszą platformą do stakingu kryptowalut dla inwestorów, którzy chcą zarabiać pasywny dochód i wspierać rozwój dApps. Jest to łańcuch blokowy warstwy 1, który wykorzystuje mechanizm konsensusu typu proof-of-stake , co oznacza, że udziałowcy w łańcuchu bloków Tezos pomagają bezpośrednio wspierać całą infrastrukturę.

Staking XTZ sprawia, że użytkownicy stają się węzłami walidacyjnymi do weryfikacji transakcji blockchain. Ten proces jest automatyczny, prosty i nie wiąże się z żadnymi kosztami dla walidatora, oprócz obstawionych tokenów. W zamian za usługę świadczoną na blockchainie, udziałowcy mogą zarobić pasywny dochód w wysokości od 5 do 6% ich całkowitej stawki.

XTZ to główny blockchain warstwy 1, który bezpiecznie, szybko i tanio przetwarza transakcje. Może również wspierać rozwój aplikacji dApps, co czyni go jedną z najlepszych platform do stakingu kryptowalut, dostępnych do uzyskiwania pasywnego dochodu.

7. Cosmos (ATOM)

Cosmos to kolejna z najlepszych platform do obstawiania kryptowalut dostępnych obecnie na rynku. Znajduje się w czele top 50 kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej i może wspierać rozwój dApps. Transakcje przy użyciu ATOM są szybkie, ponieważ ekosystem Cosmos jest wysoce skalowalnym rozwiązaniem typu blockchain.

Staking tokenów ATOM zabezpiecza transakcje w sieci, ponieważ walidatorzy mogą otrzymać 10% zysku ze swoich tokenów. Może to pomóc zmaksymalizować zwroty dla długoterminowych inwestorów w ATOM. Cosmos ma duży potencjał przyszłych zwrotów, co oznacza, że jego obstawianie może generować znaczny dochód pasywny dzięki połączeniu rocznej rentowności tego tokena i zwrotu z inwestycji w wartość fiducjarną.

Cosmos to wielołańcuchowy blockchain, co oznacza, że programiści mogą tworzyć niestandardowe łańcuchy boczne w tej sieci. Wraz z możliwością obsługi dApps może to zwiększyć ogólny popyt na ATOM w nadchodzących latach. Podsumowując, ATOM jest lukratywną możliwością pasywnego dochodu i jedną z najlepszych dostępnych platform do obstawiania kryptowalut.

8. Algorand (ALGO)

Algorand jest popularny wśród inwestorów przyjaznym środowisku, co czyni go jedną z najlepszych dostępnych obecnie platform do obstawiania kryptowalut. Jest to blockchain nowej generacji, który może obsługiwać ogromną liczbę użytkowników, ponieważ jego sieć może przetwarzać transakcje kryptowalutowe z dużą prędkością i przy niskich kosztach.

Algorand jest również jednym z najbardziej zielonych łańcuchów bloków w Web3, który może pochwalić się neutralnością pod względem emisji dwutlenku węgla netto. Wysoka przepustowość transakcji oznacza, że dApps na Algorand mogą obsługiwać znaczną liczbę użytkowników bez utraty wydajności, co czyni go atrakcyjną opcją dla programistów blockchain.

Staking ALGO może zagwarantować zysk na poziomie nawet 5-6%. Ponieważ blockchain ma duży potencjał w przyszłych działaniach cenowych, może to pomóc inwestorom w uzyskaniu znacznego pasywnego dochodu. Z tego powodu Algorand jest obecnie jedną z najlepszych platform do stakingu kryptowalut.

9. Cardano (ADA)

Cardano jest uważany za jedną z najlepszych platform do stakingu kryptowalut ze względu na wysoką kapitalizację rynkową i potencjalną szybkość transakcji. Jest to łańcuch blokowy typu proof-of-stake, który nagradza weryfikatorów bloków nagrodami w postaci kryptowalut, co czyni go lukratywną opcją jako platformy do obstawiania kryptowalut.

Ekosystem Cardano jest domem dla coraz większej liczby dApps. ADA jest obecnie w pierwszej dziesiątce kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej, dzięki wysokiej wydajności samego łańcucha bloków. Sieć ta wkrótce otrzyma aktualizację poprzez rozwiązanie skalujące warstwy 2. Hydra , które zwiększy liczbę transakcji na sekundę, jakie Cardano może przetworzyć aż do 1 miliona.

Stakerzy ADA mogą zarobić od 4% do 8% zysku oraz nie ma tam żadnego okresu blokady. Jest to więc świetna opcja dla każdego, kto chce zarobić pasywny dochód, ponieważ można go łączyć ze zwrotami z inwestycji, aby zmaksymalizować długoterminowy zysk.

10. Ethereum (ETH)

Ethereum, jeden z gigantów branży krypto oraz jest również jedną z najlepszych platform do obstawiania kryptowalut. Po fuzji Ethereum stało się blockchainem typu proof-of-stake, co oznacza, że jego transakcje są teraz weryfikowane przez udziałowców. Aby dołączyć do ekosystemu Ethereum, każdy może postawić 32 ETH i zacząć zdobywać codzienne nagrody.

Platforma krypto Ethereum zapewnia od 4% do 10% zysku dla walidatorów bloków. Podczas gdy ETH jest drugą najcenniejszą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej, jest to świetna opcja dla każdego, kto chce uzyskać pasywny dochód.

Ethereum pozostaje największym ekosystemem Web3, obsługującym ponad 2000 niezależnych projektów blockchain. Był to pierwszy kompletny łańcuch blokowy Turinga i pierwszy łańcuch blokowy, który wspierał rozwój dApps, nadając mu ogromną wartość w świecie Web3.

