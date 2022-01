MXC jest infrastrukturą Web3.0 zaprojektowaną w celu połączenia świata rzeczywistego i metaverse. Jej token jest napędzany przez metaverse. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o MXC, w tym, czy jest to dobra inwestycja i gdzie są najlepsze miejsca do zakupu tokena, to trafiłeś we właściwe miejsce!

Sieć MXC działa przy użyciu supernodów na mechanizmie Proof-of-Participation (PoP), który zapewnia skalowalność i wolne otwarte sieci. Token jest używany do dostarczania urządzeń do wolnej otwartej sieci bezprzewodowej.

Ekosystem obsługuje supernody poprzez zarządzanie NFT, stakowanie tokenów MXC i wydobywanie z sieci LPWAN i satelitarnej.

MXC jest również używany do głosowania w zarządzaniu i usług Edge AI. Te pierwsze będą decydować o alokacji zasobów sieciowych.

MXC może być zdecydowanie warte inwestycji, ale nie ma gwarancji na właściwy moment. Zrób badania rynku i przeanalizuj jego trajektorię cenową przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Traktuj wszystkie prognozy cenowe z przymrużeniem oka.

Według Wallet Investor, cena tego tokena wzrośnie w tym roku do 0,0862 USD, co czyni MXC raczej słabą inwestycją krótkoterminową. Przewidują, że do końca 2027 r. będzie sprzedawany za 0,187 USD, co czyni go obiecującym długoterminowym aktywem.

