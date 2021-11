Najlepsze miejsca do zakupu Illuvium, tokena, który podskoczył dziś o 43%

Dzisiejsza cena Illuvium wynosi 1,519 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł niecałe 340 milionów USD. Moneta wzmocniła się o 43,19% w ciągu ostatniej doby. Oto najlepsze miejsca do zakupu ILV.

Illuvium to gra bitewna fantasy z otwartym światem, zbudowana na blockchainie Ethereum. Często określana jako pierwsza gra tej tematyki na Ethereum. Illuvium ma zapewnić źródło rozrywki zarówno zwykłym graczom, jak i hardkorowym fanom DeFi poprzez szereg funkcji kolekcjonerskich i handlowych.

ILV jest z jednej strony stosunkowo drogi, ale z drugiej bardzo obiecujący jako element metawersum. Nigdy nie inwestuj jednak więcej niż możesz sobie pozwolić na stratę.

Price Prediction jest byczo nastawione do ceny Illuvium. Przewidują, że w 2022 roku będzie notowane za co najmniej 1,920 USD, a może nawet osiągnąć poziom bliski 2,314 USD. W 2023 roku cena Illuvium ma osiągnąć co najmniej 2,837 USD i maksymalnie 3,336 USD. W 2024 roku cena jednego tokena ma wynieść minimum 4,259 USD i może wzrosnąć nawet do 4,837 USD.

As i've called #SOL in the last post, now its time for gaming coin.

Few reasons im short/mid term bullish on #ILV :

1) Chart is looking pretty bullish, breakout after consolidation above the strong support of $1050.

2) One of the best gaming projects

3) Didn't pump as much.

DYOR pic.twitter.com/ZQEOtgIdfY

— Alchemist.sol (@alchysol) November 21, 2021