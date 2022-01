Rainbow Token jest hiper-deflacyjnym, etycznym tokenem DeFi działającym na Binance Smart Chain, który łączy siedem funkcji w ramach jednej kryptowaluty. Został wprowadzony na Stealth Exchange dwa dni temu i zyskał dziś na wartości aż 18%.

Nie szukaj dalej niż ten artykuł, aby dowiedzieć się szczegółów na temat Rainbow, w tym, czy jest to opłacalna inwestycja i gdzie znajdują się najlepsze miejsca do jego zakupu.

Rainbow Token wystartował 18 sierpnia 2021 roku. Obejmuje on 7 tematów i przypisuje każdemu z nich specjalny protokół, który jest wbudowany w tokenomikę inteligentnego kontraktu.

RAINBOW planuje rozwój zdecentralizowanej usługi platformowej o nazwie Bifrost, która pozwala użytkownikom na bezpieczne uruchamianie własnych tokenów. Chce ulepszyć obecne rozwiązania, ze szczególnym naciskiem na obniżenie opłat.

Bifrost będzie charakteryzował się czystym interfejsem użytkownika, elastyczną i modyfikowalną sprzedażą, uczciwymi i niskimi opłatami oraz publiczną i prywatną przedsprzedażą z funkcjami białej listy.

Nie podejmuj inwestycji bez wcześniejszego przeprowadzenia analizy. Weź pod uwagę swoją tolerancję na ryzyko, ponieważ inwestujesz środki na własne ryzyko.

Wallet Investor spodziewa się długoterminowego wzrostu. Ich prognoza ceny na styczeń 2027 roku wynosi 0,00000019 USD. 5-letnia inwestycja może przynieść dochód w wysokości około 1,780%.

Jeśli teraz zainwestujesz 100 USD w Rainbow Token, to w 2027 roku Twoja inwestycja może byc warta nawet 1,880 USD.

