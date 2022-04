Najlepsze miejsca, w których można dziś kupić ApeCoin

ApeCoin przełamał linię oporu, ponieważ wieloryby go wykupiły, zwiększając dziś jego wartość o około 32%. Ogłoszono również giveaway NFT. W momencie pisania tego tekstu kryptowaluta była notowana po 16,47 USD.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest ApeCoin, czy może dać Ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do jego zakupu, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca, w których można kupić ApeCoin

Ponieważ APE jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić APE za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić APE już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup ETH na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. eToro ›

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na APE

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym APE.

Czym jest ApeCoin?

ApeCoin jest tokenem zarządzającym Ekosystemu APE, pozwalającym posiadaczom tokena na uczestnictwo w ApeCoin DAO i dającym jego uczestnikom wspólną i otwartą walutę, która może być używana bez scentralizowanych pośredników.

62% wszystkich ApeCoinów zostało przeznaczonych na Fundusz Ekosystemu, który będzie wspierał inicjatywy inicjowane przez społeczność, na które głosowali członkowie ApeCoin DAO.

ApeCoin daje również dostęp do pewnych części Ekosystemu, które w innym przypadku nie byłyby dostępne, takich jak ekskluzywne gry i usługi. Dla zewnętrznych deweloperów ApeCoin jest narzędziem umożliwiającym uczestnictwo w ekosystemie poprzez włączenie APE do usług, gier i innych projektów.

Czy warto kupić ApeCoin już dziś?

ApeCoin może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa ApeCoin

Changelly przewiduje umiarkowanie byczą i zmienną trajektorię cenową. Ich zdaniem w 2023 roku cena ApeCoin utrzyma się na średnim poziomie 55 USD, w 2024 roku spadnie do 45 USD, a w 2026 roku utrzyma się w okolicach 60 USD.

ApeCoin w mediach społecznościowych