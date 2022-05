Najlepsze monety DeFi, które warto kupić po niskiej cenie

W miarę jak kryptowaluty zaczynają odbijać po dużych stratach z zeszłego tygodnia, zapaleni inwestorzy będą przeczesywać rynek w poszukiwaniu najlepszych okazji do zakupu. Jednym z obszarów, w którym takie okazje się pojawiają, jest DeFi. Większość monet z tej grupy gwałtownie spadła. Oto dlaczego jest to najlepszy moment na zakup:

DeFi niemal na pewno odbije się od dna w najbliższym czasie.

Zdecentralizowane finanse są przyszłością technologii blockchain.

Obecne spadki oferują inwestorom doskonałą okazję do zakupu mocno przecenionych projektów DeFi.

Jak wspomniano powyżej, istnieje wiele doskonałych dipów w przestrzeni DeFi, z których można skorzystać. Poniżej prezentujemy 3 najlepsze z nich:

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) odnotował spadek wartości o ponad 25% w ciągu ostatnich 7 dni. DEX również zanotował gwałtowne straty od maksimów z 2022 roku. W rzeczywistości UNI jest prawie 3 razy tańszy niż jeszcze kilka tygodni temu.

Źródło danych: Tradingview

Jeśli zawsze chciałeś je nabyć, ale uważałeś, że cena jest zbyt wysoka, to jest to doskonała okazja, aby to wykorzystać. W końcu Uniswap to największy DEX na Ethereum i zarazem największy na świecie. Długoterminowa wartość, jaką może zapewnić, jest po prostu niesamowita.

Convex Finance (CVX)

Convex Finance (CVX) jest jednym z największych protokołów płynności wśród kryptowalut. Projekt ma do tej pory prawie 6,6 miliarda dolarów w całkowitej wartości zablokowanej (TVL). Pozwala on użytkownikom na wpłacanie płynności i otrzymywanie w zamian zwiększonych premii. CVX spadł jednak o prawie 50% w ciągu ostatniego tygodnia. Dzięki tej zniżce jest to świetny wybór dla kupujących dipy na rynku DeFi.

Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance (YFI) wypadła z pierwszej setki najbardziej wartościowych projektów kryptowalutowych. Moneta straciła prawie 35% w ciągu tygodnia. YFI jest jednak wspierana przez wielu znakomitych inwestorów i ma świetny autorytet na rynku. To tylko kwestia czasu, zanim w pełni odzyska swoją wartość.