Handel na rynku spot stał się jednym z najbardziej powszechnych sposobów kupowania i sprzedawania kryptowalut. Chociaż wiąże się on z ryzykiem, ma on niskie bariery wejścia i jest dostępny dosłownie dla każdego. Trzeba jednak być bardzo ostrożnym przy wyborze aktywów do handlu spotowego. Oto kilka cech, które należy wziąć pod uwagę:

Kryptowaluty do handlu spot muszą mieć bardzo wysoki wolumen obrotu.

Potrzebne są również aktywa o wysokiej zmienności, które szybko się zmieniają.

Aktywa te muszą być również dostępne na wszystkich głównych giełdach centralnych.

W związku z tym, jeśli myślisz o wkroczeniu w świat handlu spot kryptowalutami, oto niektóre z najlepszych monet, które warto rozważyć:

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) jest największą kryptowalutą i jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie. Jeśli zamierzasz handlować na rynku spot, to BTC musi być częścią Twojego planu. Najważniejszą cechą BTC jest duży dzienny wolumen transakcji.

Oznacza to, że na rynku jest wystarczająca płynność, aby zlecenia kupna i sprzedaży były realizowane z minimalnym lub zerowym poślizgiem. BTC jest również przedmiotem obrotu spot na największych giełdach na świecie i jest dostępny dla każdego.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH) został stworzony, aby zapewnić podstawy, na których można rozwijać systemy płatności w gospodarce zdecentralizowanej. W pewnym sensie jest on powiązany z Bitcoinem, ale stanowi odrębny aktyw. Jednak, podobnie jak BTC, BCH charakteryzuje się dużym wolumenem transakcji każdego dnia. Ma również do czynienia z ogromną kapitalizacją rynku, więc szanse na osiągnięcie zysków są wysokie.

Shiba Inu (SHIB)