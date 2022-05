Najlepsze niedowartościowane monety P2E w 2022 roku

Branża kryptowalutowa w ostatnich latach bardzo się zdywersyfikowała. Obecnie dwa obszary – play-to-earn i NFT – dostarczają bardzo potrzebnych emocji w branży. Z tego powodu większość inwestorów jest chętna do odblokowania wartości w tych dwóch sektorach. Oto dlaczego P2E cieszy się popularnością:

Play-to-Earn to stosunkowo nowy obszar o wzorcowym potencjale.

Wiele projektów P2E już przyniosło inwestorom ogromne zyski.

Sektor play-to-earn jest w dużym stopniu powiązany z rosnącym szałem NFT.

Ponieważ jest to nowa branża, niedowartościowane projekty w P2E są dość zróżnicowane. Postanowiliśmy stworzyć poniższą listę trzech najlepszych, aby przedstawić kilka pomysłów na inwestycje:

Kara Star (KARA)

Kara Star (KARA) jest grą typu play-to-earn, która zawiera również elementy metaverse. Istnieją dwa kluczowe aspekty tej gry. Pierwszym z nich są Kary, zwierzaki w grze oparte na NFT.

Źródło danych: Tradingview

Istnieje również wirtualna kraina. To właśnie tam mieszkają Kary. Celem graczy jest rozwijanie swojego zwierzaka i walka z innymi użytkownikami o nagrody. KARA jest już notowana w Kucoin i Binance.

Crypto Golf Impact

Jak sama nazwa wskazuje, Crypto Golf Impact jest pierwszą mobilną grą golfową typu play-to-earn. Jest to stosunkowo nowa gra, która została uruchomiona na początku tego miesiąca. Gra pozwala użytkownikom zdobywać główne nagrody poprzez rywalizację w dużych turniejach. Oferuje również bardzo realistyczny świat gry. Gra ma potencjał, aby stać się wielkim hitem.

Aqua Farm

Aqua Farm to nadchodząca gra fabularna P2E stworzona w sieci Polygon. Premiera gry spodziewana jest jeszcze w tym miesiącu. Ta pełna przygód gra została zaprojektowana tak, aby dostarczyć prawdziwie wciągających doświadczeń i jest w pełni zintegrowana z rynkiem NFT. Jeśli szukasz prawdziwego potencjału wzrostu, to jest to świetna gra, którą powinieneś mieć na swojej liście obserwacyjnej.