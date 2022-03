Najlepsze tokeny DEX do rozważenia pod względem TVL

Całkowita zablokowana wartość jest jedną z najważniejszych miar w analizie projektów DeFi, w tym zdecentralizowanych giełd lub DEX-ów. W ostatnich latach zainteresowanie inwestorów projektami DeFi było dość duże. Dlaczego więc TVL ma tak naprawdę znaczenie?

Całkowita wartość zablokowana wskazuje na zaufanie inwestorów do danego projektu.

Miernik ten pokazuje również płynność w ramach DEX-ów.

TVL może pomóc ocenić rzeczywistą wartość tokenów DEX.

W oparciu o te czynniki, postanowiliśmy stworzyć listę DEX-ów według TVL. Nie jest to ranking tokenów z najwyższym TVL. Po prostu przyjrzeliśmy się korelacji między TVL a ceną, aby zobaczyć, które z tych tokenów są niedowartościowane. Oto lista:

Trader Joe (JOE)

Trader Joe (JOE) jest jednym z głównych DEX-ów w sieci Avalanche. Został on zaprojektowany tak, aby oferować również interoperacyjność między łańcuchami. Według danych z Token Terminal, Trader Joe posiada TVL w wysokości około 120 milionów USD.

Źródło danych: Tradingview

Z drugiej strony, moneta jest obecnie notowana na poziomie 0,8423 USD. Oznacza to, że cena w stosunku do TVL pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Sugeruje to, że Trader Joe ma duży potencjał do dalszego wzrostu, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że jest to dość nowa moneta.

dydx (DYDX)

dYdX (DYDX) jest kolejnym niedocenianym DEX-em, który powinien znaleźć się na Twoim celowniku. Dane z Token Terminal pokazują, że DEX ma zablokowane około 987 milionów dolarów łącznej wartości. W momencie publikacji artykułu wartość natywnego tokena DYDX wynosiła około 4,65 USD.

Na tej podstawie, korelacja ceny do TVL również wskazuje na niedowartościowanie tokena DEX. Choć nie jest to gwarancją, że DYDX w przyszłości wzrośnie, pokazuje to ukryty potencjał w razie zwiększenia się TVL.

Inne monety DEX, które warto obserwować pod tym względem, to Anyswap, Serum, a nawet Sushiswap. Dla przypomnienia, TVL jest tylko jednym z wielu wskaźników wykorzystywanych do oceny potencjału aktywów.