Kluczowe wnioski

Cathie Wood mówi, że organizacje mogą wycofać się z kryptowalut

Wierzy, że będą one alokować więcej do Bitcoina i Ethereum, gdy tylko poświęcą czas na zbadanie przestrzeni kryptowalutowej

Uważam, że może być zbyt optymistyczna, gdyż branża kryptowalutowa otrzymała cios i odzyskanie równowagi może potrwać dłużej

Kryptowaluty są teraz w złym położeniu.

Najbardziej niepokojącym wydarzeniem z ostatnich kilku tygodni – a myślę, że zgodzicie się, że było ich kilka – jest być może to, co to wszystko oznacza dla reputacji branży w przyszłości.

Jakie instytucje zamierzają teraz umieścić Bitcoina w swoim bilansie? Jakie fundusze emerytalne zamierzają przejść na aktywa cyfrowe? Implozja FTX (o której pisałem szczegółowo tutaj) jest tak głośna i wstrząsająca, że wydaje się złudne oczekiwanie, że ktokolwiek związany z tradycyjnymi finansami ruszy w tę przestrzeń. Czy szkody są nieodwracalne?

Cathie Wood wskazuje na wycofanie się instytucji

W związku z tym uważam, że wywiad założycielki Ark Invest, Cathie Wood, z Bloombergiem w zeszłym tygodniu był bardzo wymowny. Od dawna znana ze swoich wyjątkowo optymistycznych poglądów na wszystkie sprawy związane z Bitcoinem, w wywiadzie powtórzyła nawet swoją pewność co do swojej prognozy ceny Bitcoina, która według niej będzie wart 1 milion dolarów za monetę do 2030 roku.

Nie było to zaskoczeniem, ani nie było to całkowicie nieprzewidywalne. Wood jest nieugięta, że Bitcoin zmieni krajobraz makro w dłuższej perspektywie. Pozycjonowała się bardzo agresywnie na rynku, stawiając na ryzykowne akcje technologiczne, Bitcoin i inne aktywa, które zmagały się z przejściem do nowego paradygmatu stóp procentowych – jak pokazują wyniki jej flagowego ETF-u poniżej:

Czułem, że coś innego było jednak godne uwagi w jej wywiadzie. „Myślę jednak, że jedną rzeczą, która będzie opóźniona, jest być może wycofanie instytucji mówiących 'OK czy na pewno to rozumiemy?„, powiedziała.

To wskazuje na duże niebezpieczeństwo. Przez całą pandemię, jedną z najbardziej byczych rzeczy dla Bitcoina był trend instytucji wlewających się w przestrzeń. Była Tesla. Był czat ETF. Był Grayscale. Były publiczne firmy wydobywcze. Był Coinbase pływający na giełdzie. Cholera, był nawet Salwador deklarujący Bitcoina jako prawny środek płatniczy.

Ale teraz, gdy środowisko niskich stóp procentowych dobiegło końca, a płynność jest wysysana z gospodarki, Bitcoin i kryptowaluty stoją w obliczu czegoś, z czym nigdy wcześniej nie musiały się zmierzyć – wycofania się szerszej gospodarki.

Nie zapominajmy, że Bitcoin został uruchomiony w 2009 roku, w największym rynku byka w historii. Nie był jeszcze testowany w niedźwiedzim klimacie makro, a zatem to wszystko jest bezprecedensowe. I przeciwko tej próbie kryptowaluta się napina.

BlockFi, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital i wszystkie inne upadłe firmy,do których teraz dołączył FTX, również odmalowały kryptowaluty w tak złym świetle, że nie jest zaskakujące, aby usłyszeć analityków ostrzegających przed krokiem wstecz dla instytucjonalnej adopcji. Czy nie byłoby to większym zaskoczeniem, gdyby nie było?

Optymizm

Powinienem zauważyć, że Wood dodała, że jej zdaniem Bitcoin wyjdzie z tego wszystkiego „pachnący jak róża”. Podczas gdy ja z pewnością nie posunąłbym się tak daleko – cała branża otrzymuje swoją reputację- domyślam się co ma na myśli.

Ale podczas gdy Bitcoin może nie mieć ryzyka kontrahenta, a zatem teoretycznie jest odporny na rodzaje implozji, które widzieliśmy w scentralizowanych firmach, takich jak FTX, to jest to prawdziwy świat. A w prawdziwym świecie, aby przeciętny obywatel miał do niego dostęp – nie wspominając o instytucjach – potrzebne są scentralizowane firmy.

I dopóki chciwość, lekkomyślne dźwignie, naiwne zarządzanie ryzykiem i jawne oszustwa (nie wymieniając nazwisk) w branży przestaną istnieć, Bitcoin nie zdobędzie żadnej znaczącej trakcji w głównym nurcie finansowym. Instytucje będą o wiele bardziej ostrożne w inwestowaniu w tę przestrzeń teraz, po tak wielu głośnych wpadkach. Regulacja jest silna. Zwroty nie są już tak wysokie.

Dlatego nie zgadzam się z optymistycznym tonem, jaki Wood nadała później w wywiadzie:

„I kiedy (instytucje) faktycznie wykonają pracę domową i zobaczą, co się tu stało”, powiedziała Wood, „myślę, że będą bardziej komfortowo poruszać się w stronę Bitcoina i być może Ethereum jako pierwszy wybór, ponieważ będą go bardziej rozumieć„.

Dla mnie, zrozumienie Bitcoina bardziej również przychodzi ze zrozumieniem, że nadal handluje się jako aktywem o bardzo wysokim ryzyku, w tym, co nie jest już środowiskiem o zerowej stopie procentowej. Podczas gdy długoterminowa wizja może być taka, że Bitcoin będzie renomowanym zabezpieczeniem przed inflacją, nie jest to miejsce, w którym znajduje się teraz – z czego zdadzą sobie sprawę zarządzający aktywami.

Kryptowaluty wywarły również kwaśny smak w ustach każdego, kto dotknął ich w tym roku. FTX to tylko najnowszy wstyd dla branży, podczas gdy świat patrzy na to z mieszaniną uśmiechu, politowania i obrzydzenia. W tym kontekście reputacja całej przestrzeni została nadszarpnięta.

A ponieważ stopy procentowe rosną, kryzys kosztów życia wzrasta, a dane nadalwskazują na zmagającą się gospodarkę, wznowienie imprezy kryptowalutowej zajmie trochę więcej czasu niż myśli Cathie.