Prezydent Salwadoru, Nayib Bukele, wyraził w środę rozczarowanie wobec rządu USA za to, co określił jako obawy przed pracami kraju nad ustawą dotyczącą Bitcoina.

Komentarze Bukele pojawiły się po informacji, że Senat USA ma głosować nad ustawą dotyczącą przyjęcia Bitcoina przez Salwador.

Projekt ustawy nazwany "Accountability for Cryptocurrency in El Salvador (ACES) Act" przeszedł przez etap komisji i zostanie poddany głosowaniu w Senacie USA.

"ACES" został wprowadzony w lutym i jest przedstawiany jako bufor przed wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami związanymi z przyjęciem BTC jako prawnego środka płatniczego przez Salwador.

„Nigdy w najśmielszych snach nie pomyślałbym, że rząd USA będzie się bał tego, co tutaj robimy” – powiedział Bukele w komentarzu.

Zgodnie z ustawą, amerykańscy ustawodawcy "obawiają się", że Salwadorska ustawa o Bitcoinie może stanowić zagrożenie dla amerykańskiego systemu finansowego. Promotorzy ustawy podobno forsują ją jako część ram regulacyjnych, które mają pomóc w ograniczeniu potencjalnych zagrożeń, w tym organizacji przestępczych, a nawet wzmocnienia pozycji Chin.

Jeśli ustawa zostanie przegłosowana, Departament Stanu i Departament Skarbu będą musiały zbadać, w jaki sposób można zapobiec takim sytuacjom.

Never in my wildest dreams would I have thought that the US Government would be afraid of what we are doing here. pic.twitter.com/QgJPa70mn0

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2022