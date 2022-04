Po tym jak na początku roku doszło do poważnej wyprzedaży, wydaje się, że Near Protocol (NEAR) w pełni odzyskał siły. W rzeczywistości, moneta zaczęła odrabiać straty na długo przed odbiciem całego rynku i od tego czasu utrzymuje trend wzrostowy. Oto kilka szczegółów:

Od końca lutego cena NEAR stale wzrastała.

W tym czasie moneta przełamała wiele kluczowych stref oporu.

Jednak zwiększona likwidacja długich pozycji może oznaczać zagładę dla tego altcoina.

Źródło danych: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Zrozumienie ryzyka

Stały wzrost, jaki NEAR odnotował od końca lutego, jest dość imponujący. Moneta jest obecnie notowana znacznie powyżej 200- i 50-dniowej prostej średniej kroczącej, co wskazuje na bycze momentum.

NEAR jest jedną z niewielu monet w pierwszej dwudziestce, której udało się przełamać 200-dniową SMA. Wskaźnik RSI również wskazuje, że nadchodzi dalszy wzrost. W najbliższych dniach moneta może przebić poziom 20 USD. Jednak pomimo tego imponującego trendu wzrostowego, jest jedna rzecz, która powinna zaniepokoić inwestorów.

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Coinglass, nastąpił znaczny wzrost likwidacji długich pozycji. Oznacza to, że inwestorzy, którzy kupili NEAR, aby utrzymać go przez dłuższy czas, są już pozbawieni pieniędzy. Teraz pozostała ogromna część krótkich pozycji, które są bardzo podatne na realizację zysków. Jeśli do tego dojdzie, co jest bardzo prawdopodobne, trend wzrostowy, który odnotował NEAR, ulegnie znacznemu spowolnieniu.

Czy mimo wszystko warto kupić NEAR?

Pomimo tego ryzyka, NEAR jest nadal byczy i ma bardzo duże szanse na dalsze zwyżki w najbliższym czasie przed jakimkolwiek cofnięciem. Jednak najlepiej byłoby zrealizować inwestycje, gdy moneta osiągnie poziom 20 USD. Będzie to nadal oznaczać zysk netto w wysokości około 25% w stosunku do obecnej ceny.