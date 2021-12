NEAR Protocol (NEAR) kontynuuje hossę w tym tygodniu – czy nadszedł czas na zakup?

NEAR Protocol (NEAR) rozpoczął tydzień z niesamowitymi wzrostami. Wydaje się, że moneta utrzymała się na stałym poziomie, co przyczyniło się do tej zwyżki. W rzeczywistości, w trakcie dzisiejszego handlu dziennego, moneta zyskała na wartości prawie 16% w momencie pisania tego tekstu. Analitycy uważają, że trend wzrostowy utrzyma się do początku 2022 roku. Więc, czy warto kupić NEAR? Cóż, oto kilka godnych uwagi faktów:

Byczy trend, który rozpoczął się na początku tygodnia, zakończył się wspaniałą zwyżką o prawie 16%.

NEAR z łatwością przekroczył opór na poziomie 11,83 USD i obecnie testuje poziom 17,5 USD.

Odczyty wskaźnika RSI wyglądają pozytywnie, a NEAR notowany jest również znacznie powyżej 25- i 50-dniowej prostej średniej kroczącej.

Źródło danych: Tradingview.com

NEAR Protocol (NEAR) – analiza i prognozy cewowe

To był całkiem niezły tydzień dla NEAR Protocol (NEAR). Moneta rozpoczęła swój tydzień od poniedziałkowego impulsu i wydaje się, że utrzymała trend wzrostowy aż do teraz. W momencie publikacji, NEAR był sprzedawany po 15,62 USD, co oznacza wzrost o prawie 16% w ciągu 24 godzin.

Wielu analityków obserwowało, czy moneta przełamie opór na poziomie 11,83 USD. Udało się to dość łatwo, a teraz dzięki zwyżce w trakcie dnia NEAR przetestował poziom 17,50 USD.

Jeśli byczy trend wzrostowy obserwowany w tym tygodniu utrzyma się nieco dłużej, jest prawdopodobne, że moneta przekroczy ten próg. Po tym, poważne wybicie mogłoby popchnąć NEAR na nowe szczyty. Należy jednak pamiętać o kilku przeciwnościach, w tym o możliwej zmienności na rynku kryptowalut na początku 2022 roku.

Czy warto kupić NEAR Protocol (NEAR)?

Prawdę mówiąc, NEAR Protocol (NEAR) nie bez przyczyny był jednym z najbardziej popularnych blockchainów dla inwestorów. Jego wartość fundamentalna jest nadal korzystna, a w dłuższej perspektywie NEAR będzie wart więcej. Ostatnie hossy dają jednak szansę krótkoterminowym inwestorom na skorzystanie z fali i utrzymanie trendu wzrostowego tak długo, jak to możliwe.