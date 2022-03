Po przejściu niewielkiej korekty w zeszłym tygodniu, Near Protocol (NEAR wychodzi z dołka. Wartość monety wzrosła i w najbliższych dniach może osiągnąć poziom 14 USD. Czy istnieją jednak jakieś zagrożenia? Poniżej przedstawimy analizę, ale najpierw kilka ważnych informacji:

NEAR odzyskał swoje kluczowe wsparcie na poziomie 9,5 USD po ostatnim rajdzie.

Jeśli NEAR utrzyma ten poziom wsparcia, moneta może wzrosnąć w kierunku 14 USD.

W momencie publikacji altcoin był sprzedawany po 10,59 USD.

Źródło danych: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Analiza cenowa

Po odzyskaniu kluczowego wsparcia na poziomie 9,5 USD wydawało się, że NEAR jest na fali wznoszącej. Jednak moneta zwolniła tempo wzrostu i byliśmy świadkami niewielkiego cofnięcia. Pomimo tego, NEAR nadal notowany jest na poziomie 10,5 USD, znacznie wyżej niż strefa wsparcia 9,5 USD. Jeśli rzeczywiście bykom uda się utrzymać monetę powyżej tego pułapu, pozostanie wystarczająco dużo impetu wzrostowego, by NEAR mógł skierować się w stronę 14 USD.

Najważniejszą rzeczą, na którą należy obecnie zwrócić uwagę, jest górny opór na poziomie 11,7 USD. NEAR był już kilkakrotnie odrzucany w tej strefie, ale jeśli bykom uda się wyjść ponad nią przed końcem tygodnia, to jest bardzo prawdopodobne, że dojdzie do byczego wybicia.

Jednakże ze względu na niestabilność rynku nadal istnieje ryzyko wyprzedaży. Jeśli niedźwiedzie przełamią poziom 9,5 USD, NEAR może spaść nawet do okolic 8 USD przed ponownym wzrostem.

Dlaczego inwestorzy kupują Near Protocol?

Biorąc pod uwagę kapitalizację rynkową w wysokości 6,8 mld USD, NEAR jest dużym projektem, w który zaangażowanych jest wielu inwestorów. Warstwa pierwsza blockchain ma na celu zaoferowanie "opartego na społeczności" ekosystemu chmury obliczeniowej o bardzo dużych prędkościach, niskich opłatach za gaz i użyteczności.

Projekt wspierał uruchomienie wielu innowacyjnych aplikacji DApps i wygląda na to, że stanie się jednym z największych projektów blockchain w nadchodzących latach. Jest to zdecydowanie świetna inwestycja na przyszłość.