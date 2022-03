NEAR Protocol notuje wzrost o 13%: oto gdzie kupić NEAR

Cena NEAR Protocol wynosi dziś 11,12 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 750,6 mln USD. Ta 22 największa moneta pod względem kapitalizacji rynkowej wzrosła o 12,61% w ciągu doby.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest NEAR Protocol, czy jest to dobra inwestycja i jakie są najlepsze miejsca do zakupu NEAR, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Czym jest NEAR?

NEAR Protocol to blockchain warstwy pierwszej, który został zaprojektowany jako platforma chmury obliczeniowej zarządzana przez społeczność. Eliminuje on niektóre z ograniczeń, które utrudniały funkcjonowanie konkurencyjnych blockchainów, takie jak niska prędkość transakcji.

NEAR wykorzystuje nazwy kont czytelne dla człowieka, w przeciwieństwie do kryptograficznych adresów portfeli powszechnie stosowanych w Ethereum. NEAR wprowadza również unikalne rozwiązania problemów związanych ze skalowaniem i posiada własny mechanizm konsensusu o nazwie "Doomslug".

NEAR wykorzystuje technologię Nightshade do znacznego zwiększenia przepustowości transakcji. Nightshade jest odmianą shardingu, w której poszczególne zestawy walidatorów przetwarzają transakcje równolegle w wielu shardowanych łańcuchach, poprawiając ogólną przepustowość blockchaina.

W przeciwieństwie do "zwykłego" shardingu, shardy w Nightshade produkują ułamek następnego bloku, zwany "kawałkami". W ten sposób protokół NEAR jest w stanie osiągnąć do 100,000 transakcji na sekundę.

Może on również osiągnąć niemal natychmiastową finalność transakcji dzięki jednosekundowej częstotliwości bloków, utrzymując jednocześnie opłaty transakcyjne na praktycznie zerowym poziomie.

Czy warto dzisiaj kupić NEAR?

NEAR może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa NEAR

Price Prediction prognozuje minimalną cenę 18,38 USD w 2023 roku. NEAR może wzrosnąć do 22,33 USD, a średnia cena w 2023 roku wyniesie 19,04 USD.

W 2024 roku cena NEAR ma według prognoz wynieść co najmniej 27,81 USD. Najwyższy poziom może osiągnąć 32,41 USD, a średnia cena handlowa wynieść 28,76 USD. Wreszcie w 2025 roku NEAR może zmienić właściciela za co najmniej 41,45 USD.

