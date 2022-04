Near Protocol rośnie dziś o ponad 22%: oto dlaczego

Kurs NEAR rośnie od 27 lutego i wydaje się, że trend byczy z dnia na dzień nabiera rozpędu.

W momencie pisania tego tekstu kurs NEAR wynosi 18,67 USD, co oznacza wzrost o 22,72% w ciągu ostatnich 24 godzin. Dzienny szczyt osiągnął poziom 19,64 USD, ale nadal znajduje się poniżej historycznego pułapu 20,42 USD, który został ustanowiony w styczniu tego roku.

W tym artykule skoncentrujemy się na czynnikach, które spowodowały wzrost ceny NEAR.

Czym jest Near Protocol (NEAR)?

Near Protocol to zbudowany przez społeczność blockchain uruchomiony w maju 2020 roku oferujący zaawansowaną operacyjność sieci i większą szybkość transakcji, aby rozwiązać problem wąskich gardeł w przestrzeni kryptowalutowej.

NEAR jest tokenem natywnym NEAR Protocol.

Near Protocol wykorzystuje mechanizm konsensusu proof-of-stake (PoS), który gwarantuje, że blockchain oferuje niskie opłaty transakcyjne i wysoką prędkość transakcji.

Dlaczego cena Near Protocol rośnie?

Do obecnego wzrostu kursu NEAR przyczyniło się kilka czynników. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

1. Zwiększenie środków na rozbudowę ekosystemu

Obecny wzrost kursu można w pewnym stopniu przypisać nowej rundzie finansowania, w ramach której NEAR Protocol pozyskał 350 milionów dolarów od Dragon Capital, FXT Ventures i innych organizacji na rozbudowę swojego ekosystemu.

W styczniu Near Protocol udało się pozyskać 150 milionów dolarów na ten sam cel.

2. Ogłoszenie Barry'ego Silberta

Kolejnym powodem trendu wzrostowego jest ogłoszenie przez Barry'ego Silberta, założyciela Digital Coin Group, że NEAR będzie trzecią co do wielkości kryptowalutą po Bitcoinie i Ethereum.

3. Wprowadzenie na rynek natywnego stablecoina przez NEAR

Po ostatnim newsletterze od swing tradera kryptowalutowego, Zorana Cole'a, pojawiły się pogłoski, że NEAR Protocol planuje uruchomienie natywnego stablecoina, USN, co jest kolejnym powodem trendu wzrostowego.

Spekuluje się, że USN będzie oferował ~20% APR, co doprowadzi do zwiększonej aktywności DeFi, która przekracza twierdzenia Cole'a, jednak Decrypt nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od Near Protocol na temat wiarygodności tych pogłosek. Być może jest to kolejna przyczyna trendu wzrostowego.