NEAR wzrasta o 7% w ciągu tygodnia: oto gdzie kupić token

Natywny token NEAR Protocol jest największym zwyżującym w pierwszej dwudziestce w tym tygodniu. Ta 19 w rankingu moneta zwiększyła swoją wartość o 7% w ciągu ostatniego tygodnia, więcej niż każda inna kryptowaluta z pierwszej dwudziestki, a ponadto dziś wzrosła o kolejne 11%.

Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest NEAR, czy warto w niego inwestować i jakie są najlepsze miejsca do jego zakupu, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Protokół NEAR to blockchain warstwy pierwszej, który został zaprojektowany jako platforma chmury obliczeniowej zarządzana przez społeczność. Eliminuje on niskie prędkości transakcji, słabą przepustowość, kiepską interoperacyjność i inne ograniczenia, z którymi borykają się konkurencyjne blockchainy.

Został założony przez Erika Trautmana, przedsiębiorcę z doświadczeniem na Wall Street i założyciela firmy Viking Education.

Jego współzałożycielami byli Illia Polosukhin, który ma ponad dziesięć lat doświadczenia w branży, w tym trzy lata w Google, oraz Alexander Skidanov, informatyk, który pracował w Microsofcie, a następnie dołączył do memSQL, gdzie został dyrektorem ds. inżynierii.

NEAR wykorzystuje odmianę mechanizmu konsensusu proof-of-stake o nazwie Doomslug, który opiera się na dwóch rundach konsensusu, gdzie blok jest uznawany za sfinalizowany, gdy tylko otrzyma pierwszą rundę komunikacji.

Pozwala to na niemal natychmiastową finalizację dzięki temu, że walidatorzy na zmianę tworzą bloki, a nie konkurują bezpośrednio w oparciu o swoje stawki.

NEAR radzi sobie doskonale i przekracza oczekiwania. Prognozy wszystkich głównych analityków nie pokryły się z rzeczywistością. Radzimy poczekać, by zobaczyć jak rozwinie się trajektoria cenowa.

Gov Capital jest bardzo byczo nastawiony do NEAR. Obecnie NEAR kosztuje nieco poniżej 18 USD, a za rok ma według ich szacunków kosztować 45,5 USD, czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecnie. Pięcioletnia prognoza dla NEAR wynosi 326,42 USD.

