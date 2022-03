Nexo jako pierwsza platforma oferuje do 12% APR na ApeCoin

Nexo stał się pierwszą platformą, która oferuje użytkownikom ApeCoin zarabianie na posiadanie APE, dowiedział się CoinJournal z informacji prasowej. Daje to ludziom dostęp do większej ilości APE do wykorzystania w świecie BAYC.

Yuga Labs, twórcy ApeCoin i BAYC, zamierzają stworzyć walutę dla MetaRGP. Jest to interoperacyjna przestrzeń gier metaverse, w której każdy uczestnik może tworzyć aktywa oraz posiadać ziemię i zasoby.

Do tego celu potrzebne będzie APE. Dzięki Nexo każdy może gromadzić majątek APE, zarabiać codziennie i stać się częścią dynamicznie rozwijającego się ekosystemu.

Stawki zarobków

Podstawowa: Stawka maksymalna – 8%. Stawka standardowa – 7%.

Silver: Maksymalna stawka – 8,75%. Stawka standardowa – 7,5%.

Gold: Maksymalna stawka – 10%. Stawka standardowa – 8%.

Platinum: Stawka maksymalna – 12%. Stawka standardowa – 9%.

Użytkowanie APE

Możesz używać tokena ApeCoin, aby zarabiać, kupować, doładowywać, wymieniać i pożyczać. Jest to właściwie niczym pełnoprawny portfel APE.

Doładowuj: Przelej ApeCoin bezpośrednio na swoje konto Nexo bez żadnych opłat.

Zarabiaj: Uzyskaj do 12% na swoim APE, gdy HODLujesz na Nexo.

Boost: Wykorzystaj swój obecny portfel i kup nawet trzykrotnie więcej APE.

Wymieniaj: Handluj APE na giełdzie Nexo. Dostępny jest w sześciu parach handlowych.

Pożycz: Pożyczaj pod zastaw APE z oprocentowaniem nawet do 0% APR.

Kupno: Kup APE na Nexo i uzyskaj do 0,5% cashbacku od każdej transakcji wymiany.

Poziom lojalnościowy określa wysokość cashbacku, jaki można uzyskać. Poziom jest wprost proporcjonalny do kwoty cashbacku. Na przykład, użytkownicy poziomu Platinum otrzymują pełne 0,5% cashbacku.

Jak kupić ApeCoin na Nexo

Zaloguj się na swoje konto Nexo i przejdź do zakładki Wymiana.

Kliknij "Zapłać za pomocą" i wybierz "Kartę" jako metodę płatności.

Wybierz APE jako walutę, którą chcesz otrzymać i wprowadź żądaną ilość.

Naciśnij "Podgląd wymiany", aby wprowadzić dane swojej karty i potwierdzić zamówienie.

Po dokonaniu zakupu APE otrzymasz cashback.

Na Nexo dostępne są następujące pary APE:

APE/BTC

APE/USDT

APE/USDC

APE/USDx

APE/EURx

APE/GBPx

Jak pożyczyć z APE jako zabezpieczeniem?

Tokeny APE można wykorzystać do pożyczania stablecoinów lub gotówki zaraz po ich zakupie w Nexo. Użytkownicy posiadający status Gold mogą skorzystać z oprocentowania już od 1,9% APR, natomiast użytkownicy statusu Platinum płacą zerową stawkę APR.

Mogą oni pożyczyć do 2 milionów dolarów bez sprawdzania zdolności kredytowej. Pożyczki są zatwierdzane natychmiast, a pożyczkobiorcy mogą zdecydować o terminie spłaty zobowiązania.