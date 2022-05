Nexo: Kryptowaluty nie powtórzą upadku banku Lehman Brothers

Krach stablecoina TerraUSD (UST) wywołał panikę wśród inwestorów stablecoinów i całego rynku kryptowalut. Chociaż Terra Luna Foundation ogłosiła już „plan naprawczy”, nadal nie wpłynęło to na ceny UST i LUNA, ponieważ wciąż wykazują one tendencję spadkową, podobnie jak cały rynek kryptowalut.

Do Kwon i zwolennicy TerraUSD zwrócili się wcześniej do Nexo z prośbą o wsparcie stablecoina UST, ale Nexo odmówiło. Współzałożyciel Nexo, Antoni Trenchev, zapytany podczas wywiadu z Bloombergiem, dlaczego odmówił, powiedział:

„O szczegółach planu ratunkowego, który wciąż trwa, mogę powiedzieć tylko tyle i nie chcę w żaden sposób interweniować. Życzę im wszystkiego najlepszego. Podjęliśmy decyzję na poziomie zarządu, że nie uważamy za rozsądne angażować się na tym etapie. Jeśli przedstawią inną propozycję, która naszym zdaniem będzie miała większy sens, być może rozważymy ją ponownie, ale na razie pozostajemy z boku”.

Prawdopodobieństwo odbicia rynku kryptowalut

Chociaż upadek TerraUSD najprawdopodobniej wpłynie na algorytmiczne stablecoiny, a nie stablecoiny zabezpieczone aktywami, takie jak Tether, jest on opisywany przez niektórych jako prawdopodobny „moment Lehmana” dla kryptowalut. Niektórzy miliarderzy kryptowalutowi, tacy jak S.C., Michael Novogratz i Sam Men Freed, stracili 70%, 80% i 90% swojego majątku w ciągu ostatnich kilku tygodni. Kiedy jednak Trenchev został zapytany przez Matta Millera z Bloomberga, czy uważa, że jest to powód do niepokoju dla całej branży kryptowalutowej, Trenchev powiedział:

„Nie sądzę, że jest to moment Lehmana. Oczywiście nie są to najładniejsze epizody, ale mamy ich od jednego do dwóch rocznie. Pamiętacie, że w zeszłym roku mieliśmy zakaz handlu w Chinach, a rok wcześniej, kiedy mieliśmy Covid-19, spadki sięgały nawet 50%. Myślę więc, że tym razem różnica polega na tym, że mamy ograniczoną liczbę sprzedawców. To, co obserwuję na platformie Nexo i to, co mamy, to nawet 4 mln użytkowników detalicznych i bardzo duża grupa klientów instytucjonalnych, a nie widzę, aby sprzedawali oni w taki sposób, jak w 2020 czy 2021 roku. Sądzę, że presja, jaką obecnie odczuwa BTC, jest związana z likwidacją ogromnych rezerw BTC zgromadzonych przez Terra Foundation i to właśnie wywiera presję na rynek. Jestem ciekaw, czy 25 się utrzyma. Jeśli nie, to może równie dobrze powrócić do poziomu 20, czyli poprzednich maksimów z lat 2017-2018”.

Zapytany o to, kiedy jego zdaniem nastąpi kupno na dużą skalę, Trenchev powiedział:

„Myślę, że około 20… najpierw, kiedy rozpocznie się puchnięcie tej fundacji, co według naszych szacunków powinno być bliskie. Tak więc 25,000 USD za Bitcoina lub 20 w najgorszym przypadku powinno być punktem zwrotnym”.