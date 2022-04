Binance wprowadzi NEXO na giełdę dziś o 10:00 UTC, gdy rozpocznie się handel parami NEXO/BTC, NEXO/BUSD i NEXO/USDT.

Dzisiejsza cena Nexo wynosi 2,45 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 51,3 mln USD. Jeśli chcesz wiedzieć, czym jest Nexo, czy może dać ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do jego zakupu, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca do zakupu Nexo

Jeśli chcesz wyjść przed szereg, możesz kupić trochę tokenów NEXO zanim oficjalnie trafi na giełdę Binance.

Ponieważ NEXO jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić NEXO za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić NEXO już teraz, wykonaj następujące kroki:

1. Kup ETH na regulowanej giełdzie lub platformie brokerskiej, np. eToro ›

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na NEXO

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym NEXO.

Czym jest Nexo?

Nexo to platforma pożyczkowa oparta na blockchainie, która oferuje użytkownikom natychmiastowe pożyczki zabezpieczone kryptowalutami. Użytkownicy wpłacają zaakceptowany token jako zabezpieczenie, aby otrzymać pożyczkę w formie waluty fiat lub stablecoina.

Po zablokowaniu natywnego tokena Nexo w platformie, daje on użytkownikom korzyści, takie jak zniżki na odsetki zgromadzone od pożyczek i możliwość otrzymywania płatności odsetkowych od zdeponowanych środków. Posiadacze tokenów otrzymują również dywidendy z zysków Nexo.

Nexo jest pierwszym w historii dostawcą natychmiastowych pożyczek opartych na kryptowalutach. Zgodnie z białą księgą, Nexo zamierza rozwiązać problem braku wydajności na rynku pożyczek. Zautomatyzowany proces udzielania pożyczek wykorzystuje inteligentne kontrakty i wyrocznię na blockchainie Ethereum do zarządzania pożyczkami.

Czy warto kupić Nexo już dziś?

Nexo może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa Nexo

Wallet Investor przewiduje długoterminowy wzrost, przewidując, że Nexo będzie warte 7,4 USD w kwietniu 2027 roku. W przypadku inwestycji na 5 lat, oczekuje się, że dochód wyniesie około +203%. Inwestycja o wartości 100 USD może wzrosnąć do 303 USD w 2027 roku.

Nexo w mediach społecznościowych