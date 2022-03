Kolekcjonerskie karty NFT Disney Pixar Pals wprowadzone 13 marca na rynek cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich Veve wyprzedały się w ciągu 24 godzin. Entuzjaści kryptowalut kupili wszystkie 54,995 NFT.

Na NFT składały się słynne momenty i kultowe postacie stworzone przez Pixar Animation Studios. Przykładami postaci NFT są Szeryf Woody, Zygzak McQueen, Mike Wazowski, Edna Mode oraz dom z filmu "Up".

Blind box

Użytkownicy zbierali swoje NFT z "ślepej skrzynki", co oznacza, że kupowali losowo, nie wiedząc, co kupują. O tym, co zebrali/zakupili, dowiadywali się dopiero po dokonaniu płatności.

Każda figurka Pixara kosztowała 60 gemów (równowartość 60 USD).

Mnożąc liczbę przedmiotów kolekcjonerskich przez ich ceny jednostkowe, szacuje się, że łączna wartość wszystkich zakupionych NFT wyniosła około 3,3 miliona dolarów.

W kilka godzin po wyprzedaniu zrzutu NFT, przedmioty Pixara były sprzedawane na rynku wtórnym za ponad 350 kamieni szlachetnych.

Platforma NFT Veve

Po pierwsze, rynek Veve jest produktem blockchainu ECOMI, którego tokenem natywnym jest OMI.

NFT zrzucane na giełdzie Veve są obecnie wybijane w systemie GoChain blockchain, który według twórców jest szybki, przyjazny dla środowiska i całkowicie kompatybilny z Ethereum (ETH).

Handel NFT na Veve odbywa się za pomocą gemów, czyli tokenów dostępnych w aplikacji Veve. Gemy są wymienialne na aktywa cyfrowe w stosunku 1:1 do dolara. Obecnie nie ma możliwości bezpośredniej konwersji gemów na waluty fiat, ale taka możliwość jest w fazie testów.

Ponieważ Veve jest produktem ECOMI, gemy są w pewien sposób powiązane z tokenem OMI. Za każdym razem, gdy NFT jest kupowany za gemy, 100% ekwiwalentu wartości tokenów OMI jest spalane, podczas gdy zakupiony NFT jest przekazywany na konto nowego właściciela.

Należy zauważyć, że tokeny OMI mogą zostać zamienione na gemy, ale klejnoty nie mogą zostać zamienione na tokeny OMI, głównie dlatego, że takie działanie obniżyłoby cenę monety.