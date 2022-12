W ciągu ostatnich kilku miesięcy rynek kryptowalut był w dużej mierze dość spokojny. Bitcoin przez dłuższy czas znajdował się w ruchu kroczącym wokół 20,000 USD, który postępował w oczekiwaniu na ruch ze strony szerszych warunków makro.

Pod koniec października napisałem, by zachować ostrożność w stosunku do tej akcji cenowej i że Bitcoin może być o jedno niedźwiedzie wydarzenie od agresywnego knota spadkowego. Nie spodziewałem się jednak, że to wydarzenie wstrząśnie kryptowalutami do szpiku kości, jako że jedna z firm typu blue-chip w tej przestrzeni, FTX, w niewytłumaczalny sposób popadła w niewypłacalność.

To oczywiście wstrząsnęło rynkami. W zeszłym tygodniu oceniłem, jak przepływ bitcoinów z giełd był niezwykle intensywny, ponieważ zaufanie ludzi do tych centralnych podmiotów do przechowywania ich monet było, jak można zrozumieć, na rekordowo niskim poziomie.

W rzeczywistości dostrzegłem wczoraj, że 200,000 bitcoinów opuściło giełdy od czasu implozji FTX. Ale teraz dane sugerują, że rynek nieco się uspokaja. I znowu wydaje się, że możemy wejść w tryb kraba, dopóki makro nie dostarczy impulsu w ten czy inny sposób – lub nieoczekiwany rozwój kryptowalut wyjdzie z ukrycia.

Pierwszym sposobem na pokazanie, że kurz zaczyna opadać jest spojrzenie na zmienność Bitcoina. Ta oczywiście wzrosła, gdy „gry” Sama Bankmana-Frieda zostały ujawnione publicznie. Jednak po utrzymaniu się na wysokim poziomie przez kilka ostatnich tygodni, w ostatnich dniach spadła z powrotem do bardziej standardowych poziomów.

Innym sposobem, aby to zobaczyć, jest spadek w dużych transakcjach. Te transakcje (zdefiniowane jako większe niż 100,000 USD) skoczyły w górę w ciągu kilku dni wokół bankructwa, ale spadły stopniowo od tego czasu, z powrotem do tych samych poziomów, które widzieliśmy przez większość 2022 roku.

Inną użyteczną metryką do śledzenia jest zrealizowany zysk lub strata netto przeniesionych monet. W czasach kryzysu cena gwałtownie spada, po czym zazwyczaj wraca do poziomu 0 USD, gdy rynek się uspokaja.

Poniższy wykres pokazuje to dobrze, z handlem na dzień 9 listopada wynoszącym brzydkie 2 mld dolarów straty, a następnie 18 listopada z 4,3 mld dolarów straty. Jest to niższy poziom niż najgorszy punkt po krachu Celsiusa (strata 4,2 mld USD) i Luny (strata 2,5 mld USD).

Odzwierciedla to ciągłą presję spadkową na cenę Bitcoina, ale trend odbił się ponownie w górę do poziomu bliskiego zeru.

FTX był centralną częścią ekosystemu, a jego bankructwo w zrozumiały sposób wstrząsnęło rynkiem. Jak pisałem niedawno, to zarażenie jeszcze się nie skończyło.

Jednak dane z ostatniego mniej więcej tygodnia sugerują, że normalność wraca na rynki kryptowalut. Idąc dalej, przez jakiś czas może ona znowu dreptać w miejscu. Z otwarciem Chin po zamknięciu, najnowszymi liczbami inflacji w najbliższym czasie i unijnym zakazem importu rosyjskiej ropy, makro z pewnością ma wiele do zrobienia.

Inwestorzy kryptowalutowi będą musieli po prostu mieć nadzieję, że skandale kryptowalutowe zostały na razie zażegnane.