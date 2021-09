Pomimo wyprzedaży do minimów 2,58 USD, cena ADA może jeszcze powrócić do docelowych szczytów na poziomie 3,50 USD

Cena Cardano (ADA), trzeciej co do wielkości kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej, spadła o 10% na skutek powszechnej wyprzedaży na rynku kryptowalut.

Cena ADA wynosi obecnie około 2,59 USD i jest podatna na dalsze spadki, jeśli wyprzedaż pchnie Bitcoina (BTC) w stronę 50 000 USD, a Ethereum (ETH) do 3 700 USD. Dwie wiodące pod względem kapitalizacji rynkowej kryptowaluty spadły kolejno o 2% i 6%.

Na całym rynku główne monety, takie jak XRP, Binance Coin i Dogecoin, odnotowały znaczne straty. Pierwsza dziesiątka jest na minusie, z wyjątkiem Solany (SOL), której paraboliczny rajd do nowego rekordu wszech czasów utrzymuje się, osiągając w ciągu ostatniej doby wzrost o około 24%.

Ogólna sytuacja wygląda źle, a potencjalne spadki poniżej 50 000 USD w przypadku BTC i 3 700 USD w przypadku Etheru prawdopodobnie skatalizują nowe straty na rynku. W przeciwieństwie do tego scenariusza, agresywne odbicie byków może złagodzić presję sprzedażową na rynku i przygotować grunt pod nowy wzrost.

ADA/USD

W przypadku Cardano (ADA) niepokojące jest to, co Santiment zaobserwował w sieciowym trackerze danych, czyli zintensyfikowany szum i FUD w odniesieniu do „zdolności” kryptowaluty do „integracji z inteligentnymi kontraktami”. Warto zauważyć, że cena ADA wzrosła do najwyższego w historii poziomu 3,09 USD po wprowadzeniu inteligentnych kontraktów na testnet 2 września, później znalazła się jednak pod presją niedźwiedzi, co widać na poniższym wykresie.

Wykres dzienny ADA/USD. Źródło: TradingView

Analiza techniczna wskazuje, że istnieją dwa krytyczne poziomy cen, w które mogą chcieć celować inwestorzy. W byczym scenariuszu ADA/USD musi ponownie przetestować kluczowe poziomy cen powyżej 2,73 USD. Jeśli cena wzrośnie powyżej 2,84 USD, następnym celem będzie 3 USD, a następnie 3,50 USD.

Z drugiej strony niedźwiedzie będą chciały, aby notowania pary ADA/USD spadły. Główny poziom cen do obserwacji to 2,52 USD, gdyż przedłużenie ścieżki spadkowej może zachęcić sprzedawców do osiągnięcia celu 2,20 USD.