NuCypher rośnie dziś o ponad 25%: oto gdzie kupić NU

Natywny token NuCypher znany jako NU wzrósł o 25,37% w ciągu ostatnich 24 godzin. Moneta zyskuje na wieść o tym, że jego partner NuLink pozyskał 4 miliony dolarów od wielu wiodących inwestorów kryptowalutowych, w tym Coincu Ventures i CypherVenture.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat NuCypher, czy warto w niego zainwestować i gdzie można tego dokonać.

Ponieważ NU jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić NU za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić NU już teraz, wykonaj następujące kroki:

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym NU.

NuCypher to zdecentralizowany system kontroli dostępu i zarządzania kluczami oraz usługa szyfrowania dla publicznych blockchainów. Oferuje kompleksowe udostępnianie zaszyfrowanych danych na publicznych blockchainach oraz zdecentralizowane rozwiązania do przechowywania danych.

NuCypher pozwala użytkownikom na współdzielenie prywatnych danych pomiędzy wieloma uczestnikami publicznych sieci konsensusu, wykorzystując technologię ponownego szyfrowania proxy (PRE).

Według firmy NuCypher ich technologia deszyfrowania sprawia, że jest ona znacznie bardziej bezpieczna i chroniona niż tradycyjne projekty blockchain oparte na szyfrowaniu z użyciem klucza publicznego.

NuCypher (NU) to natywne tokeny używane w większej sieci NuCypher. Służą one do zachęcania uczestników sieci do wykonywania usług zarządzania kluczami.

Służą także do stakowania węzła robotniczego NuCypher. Sieć NuCypher jest zabezpieczona przed złośliwym stakingiem i automatycznie obcina nagrody podejrzanemu użytkownikowi.

Firma NuLink współpracuje z NuCypher i otrzymała grant od Polkadot Web3 Foundation. NuLink łączy sieć NuCypher z Polkadot, Heco, Near i PlatON oraz będzie współpracować z kolejnymi ekosystemami w zakresie funkcji inter blockchain.

Nic nie zastąpi przeprowadzenia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna, którą podejmiesz, powinna być oparta na Twojej wiedzy o rynku, nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości Twojego portfela. Weź również pod uwagę, jak czułbyś się w przypadku utraty pieniędzy

Według Cryptonewsz, cena NU wzrośnie do 0,9 USD w pierwszej połowie 2022 roku. Ostatecznie będzie to bardzo dobra inwestycja, ponieważ do końca roku 1 NU będzie kosztować 1,15 USD, czyli dwa razy więcej niż wynosi jego obecna cena.

