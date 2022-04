Oasis pozyskuje kolejne 6 mln USD finansowania

Oasis.app, który umożliwia użytkownikom DeFi pożyczanie i pomnażanie ekspozycji na kryptowaluty, a także zarabianie na swoich aktywach, pozyskał 6 milionów dolarów podczas rundy finansowania serii A prowadzonej przez Libertus Capital, dowiedział się Coin Journal z informacji prasowej.

Inni inwestorzy w tej rundzie finansowania to Road Capital i kilku znanych graczy w przestrzeni DeFi.

Fundusze przeznaczone na rozwój produktu i powiększenie zespołu

Oasis otrzymał 6 milionów dolarów finansowania zarówno w gotówce, jak i kryptowalutach. Ta runda następuje po wstępnej rundzie zalążkowej w wysokości 5 milionów dolarów od UDHC Finance w czerwcu 2021 roku, kiedy Oasis został wycofany z Maker Foundation w ramach jej rozwiązania.

Zespół Oasis wykorzysta fundusze na dalszy rozwój swojej oferty produktowej, rozbudowę zespołu i poprawę tożsamości marki.

Libertus ogłosił:

„Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z zespołem Oasis, który kontynuuje rozwój produktów i narzędzi umożliwiających użytkownikom DeFi płynne i bezpieczne lokowanie kapitału. Zespół Oasis zbudował do tej pory najlepszą aplikację DeFi do interakcji z Maker Procotol. Dzięki temu finansowaniu, z niecierpliwością czekamy na wprowadzenie ich światowej klasy inteligentnych kontraktów i doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa do szerszego ekosystemu DeFi”.

Chris Bradbury, dyrektor generalny Oasis.app dodał:

„Jak dotąd była to niesamowita podróż. Udowadniamy naszą wizję stania się najbardziej zaufanym miejscem w DeFi do rozmieszczania i zarządzania kapitałem. Najnowsze fundusze pozwolą Oasis.app rozwinąć funkcje, których nasza społeczność będzie poszukiwać w przyszłości. Jako zespół jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tak niesamowitymi inwestorami, którzy już teraz, dzięki swojemu doświadczeniu w tej przestrzeni, pomagają nam iść do przodu. To jest wielki czas dla DeFi, ponieważ użytkownicy nie tylko dostrzegają potencjał, ale także znajdują technologie, które umożliwiają dostęp do niego. To wciąż wczesne dni dla DeFi i jesteśmy podekscytowani, że możemy być motorem napędowym kolejnej fazy adopcji”.

O Oasis.app

Oasis.app jest platformą DeFi, która może być używana do zwiększania ekspozycji na kryptowaluty, wymiany tokenów lub pożyczania Dai w zamian za kryptowaluty, a także wszystkich tych opcji. Wolumen obrotu przekroczył 1 miliard dolarów w ciągu zaledwie 6 miesięcy od jej uruchomienia.