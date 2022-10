Ogłoszono Metacade, oto dlaczego uważamy, że może to być następny nowy krypto do kupienia

Ponieważ wszyscy szukają następnej najlepszej kryptowaluty do kupienia, tokeny Metaverse trend znalazły się w centrum uwagi jako te z największym możliwym potencjałem wzrostu. Właśnie ogłoszono nowe dziecko w bloku trend Metaverse — Metacade i wszystko wskazuje na to, że może to być kolejny wielki hit.

Dzisiaj przyjrzymy się temu rozwijającemu się projektowi i zwrócimy uwagę na niektóre z głównych powodów, dla których Metacade może stać się kolejną najlepszą nową kryptowalutą do kupienia w 2023 roku.

Dlaczego warto inwestować w trend Metaverse?

W pierwszej kolejności warto wspomnieć o potencjalnych zaletach inwestowania w trend metaverse. Według prognozy GlobalData , globalny rynek trend metaverse ma wzrosnąć do niemal biliona dolarów. – będzie to ogromny wzrost w ciągu 8 lat .

Dodatkowo Cryps.pl informuje, że oczekuje się, iż gry oparte na blockchainach będą rosnąć znacznie szybciej niż zwykłe gry. Wzrost liczby graczy i inwestycji prawdopodobnie będzie ogromny, a projekty trend metaverse mogą być wiodącą inwestycją kryptograficzną przynoszącą znaczne zwroty w przyszłości.

Czym jest Metacade?

Zasadniczo Metacade jest internetowym hangoutem społeczności Web3, w którym można spotykać się, grać i odkrywać najlepsze gry wśród podobnie myślących rówieśników. Co więcej, Metacade planuje rozszerzyć swoją platformę z centrum entuzjastów na zasób programistyczny GameFi – tworząc nowe możliwości zarówno dla programistów, jak i graczy.

Koncentrując się na interesach swojej społeczności, Metacade zamierza zaangażować graczy w branżę, którą kochają, oddając tworzenie gier z powrotem w ręce społeczności. Zespół stojący za Metacade tworzy przestrzeń, w której gracze mogą być nagradzani za ulepszanie platformy, czy to poprzez interakcje z twórcami gier, czy po prostu stawianie swoich ekskluzywnych tokenów MCADE, aby wspierać jej przyszłość.

Dlaczego Metacade od trend Metaverse może być kolejną najlepszą nową kryptowalutą do kupienia?

Platforma typu „wszystko w jednym”

Ważny aspekt kultury Web3 kładzie nacisk na decentralizację. Chociaż decentralizacja jest świetna pod względem uczciwości, oferuje wyzwania z perspektywy organizacyjnej – ponieważ często oznacza ona, że zasoby są rozproszone, co potencjalnie prowadzi do nierównego dostępu do platform oferujących Play2Earn.

Metacade ma na celu połączenie tego, co najlepsze z obu tych aspektów: platformy, która ma wszystko, czego możesz potrzebować w jednym miejscu, przy jednoczesnym zachowaniu decentralizacji. Osiągną to, łącząc różne aspekty, takie jak czat, zabawa, nauka, praca i dotacje, jednocześnie pozwalając społeczności decydować o przyszłości Metacade za pośrednictwem zdecentralizowanej autonomicznej organizacji (DAO) . Ostatecznie oznacza to, że więcej graczy będzie miało dostęp do niesamowitych możliwości, a wszystko to w ramach jednej platformy.

Rozpocznij swoją karierę w GameFi

W 2024 r. Metacade planuje formalnie uruchomić swój obszar roboczy. Dzięki temu twórcy gier będą publikować oferty pracy dla społeczności Metacade, od testowania gier przez kilka godzin po pełnoetatową pracę z wynagrodzeniem, współpracującą z niektórymi najnowocześniejszymi firmami z czołówki Web3

Obecnie znalezienie tych możliwości zależy w dużej mierze od znajomości odpowiednich osób lub najlepszych miejsc, w których można szukać takich ofert. Metacade ma na celu umożliwienie każdemu równego dostępu, skupiając się na talencie, a nie na znajomościach.

Finansowanie rozwoju

Jednym z najbardziej przemyślanych planów Metacade na przyszłość jest uruchomienie Metagrantów. Metagranty są wyjątkową okazją dla społeczności graczy do finansowania swoich ulubionych projektów poprzez systemy głosowania. Deweloperzy publikują potencjalne pomysły, a gracze mogą głosować na swoich faworytów. Zwycięscy deweloperzy otrzymają granty, które mają im pomóc w opracowaniu projektu o nieodłącznym wsparciu. Gracze mogą również w późniejszym czasie uczestniczyć w testach, a także przekazywać opinie poprzez wczesny dostęp.

Ostatecznie Metacade planuje uzyskać wirtualną arkadę wypełnioną tytułami stworzonymi i wspieranymi przez społeczność Metacade, a ta cecha sugeruje, że może to być najlepsze nowe krypto, w które można zainwestować.

Zarabiaj więcej na Play2Earn

Jednym z głównych celów Metacade jest rozszerzenie dostępu przeciętnego gracza Play2Earn do najlepszych informacji o najnowszych tytułach. Metacade planuje udostępnić te dane, oferując system recenzji, tabele wyników i bazy treści, w których użytkownicy będą mogli dzielić się najnowszymi wskazówkami dotyczącymi jak najlepszego wykorzystania swoich gier – i zarabiać na tym.

Na przykład, gdy opublikujesz recenzję, zostaniesz nagrodzony tokenem Metacade, MCADE. A co, jeśli napiszesz post o maksymalizacji dochodów z konkretnej gry? Również otrzymasz zapłatę.

Czy powinieneś rozważyć Metacade jako jedną z najlepszych nowych kryptowalut do kupienia?

Przeszukując rynek w poszukiwaniu następnej okazji, unikalne aspekty Metacade sprawiają, że jest on silnym kandydatem na przyszłość. Biorąc pod uwagę silne skupienie się na społeczności i szczegółową, realistyczną wizję przyszłości, Metacade prawdopodobnie wpłynie na przyszłość trend Metaverse.