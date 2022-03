OMG było wczoraj notowane w parze OMG/USDC na Bitrue, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu wartości natywnego tokena OMG Network. Aktualnie zajmująca 99 miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej moneta jest notowana po 4,42 USD.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby dowiedzieć się, czym jest OMG, czy powinieneś go kupić i jakie są najlepsze miejsca aby tego dokonać.

Ponieważ OMG jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić OMG za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić OMG już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym OMG.

OMG Network, wcześniej znane jako OmiseGo, jest rozwiązaniem skalowalnym nie wymagającym zabezpieczeń, zbudowanym dla blockchaina Ethereum.

Projekt ma na celu umożliwienie użytkownikom przesyłania tokenów ETH i ERC20 znacznie szybciej i taniej niż w przypadku transakcji bezpośrednio w sieci Ethereum.

Sieć opiera się na nowatorskim rozwiązaniu skalowania o nazwie MoreViable Plasma, które wykorzystuje architekturę łańcucha bocznego do grupowania kilku transakcji poza łańcuchem w jedną partię, która może być następnie zweryfikowana jako pojedyncza transakcja w łańcuchu głównym Ethereum.

Według twórców OMG Network, technologia ta ma potencjał, aby skalować Ethereum do tysięcy transakcji na sekundę (TPS). OMG jest wykorzystywane do uiszczania opłat w sieci.

Nic nie zastąpi przeprowadzenia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna być oparta na Twojej wiedzy o rynku, nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości Twojego portfela. Zastanów się również, jak odczułbyś utratę pieniędzy.

Według platformy analitycznej Price Prediction, OMG osiągnie w tym roku cenę co najmniej 5,37 USD. Może wzrosnąć do 6,30 USD, a średnia cena handlowa wyniesie 5,53 USD. Ich zdaniem w 2023 roku 1 OMG będzie wart co najmniej 7,60 USD.

Najwyższa cena, jaką może osiągnąć w przyszłym roku to 9,16 USD, przy średniej cenie w całym roku 7,88 USD. W 2024 roku minimalny poziom wyniesie 11,17 USD. W ciągu dwóch lat OMG może wzrosnąć do 13,18 USD.

Can #OMG (#omgUSDT) really print 600%+?

It can happen… If it does it can take several months.https://t.co/rlKbYUe65h#Altcoins #cryptocurrency #cryptotrading #crypto #USDT #TETHER #BTC

— Alan Santana (@ascryptotrades) March 3, 2022