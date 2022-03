Moneta OriginTrail (TRAC) rozpoczęła dzień z bardzo byczą postawą, wzrastając o ponad 24% i osiągając dzienny szczyt na poziomie 0,7238 USD, po czym cofnęła się do obecnej ceny 0,672343 USD.

W momencie pisania tego tekstu moneta nadal pozostaje w trendzie zwyżkowym, a byczy trend wydaje się z dnia na dzień nabierać rozpędu.

W tym artykule sprawdzimy, co sprawia, że cena OriginTrail (TRAC) gwałtownie rośnie.

Zanim zajmiemy się szczegółami tego, co napędza trend wzrostowy ceny TRAC, ważne jest, abyśmy wyjaśnili czym on jest.

TRAC jest tokenem natywnym protokołu OriginTrail, protokołu blockchain do zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, który ma stać się pierwszym zdecentralizowanym grafem wiedzy (DKG).

Przejdźmy do powodów, dla których cena TRAC w ciągu ostatnich kilku tygodni znajduje się w nieubłaganym trendzie byka. Istnieją trzy główne czynniki, które są obecnie przypisywane wzrostowi ceny TRAC i są to: bieżące wdrażanie OriginalTrail v6, uruchomienie AidTrust oraz przejście na Web3 i integracja z Polkadot.

Obecny rozwój OriginalTrail działającego w sieci testowej jest pierwszym czynnikiem, który w znacznym stopniu wpłynął na cenę TRAC.

The @origin_trail v6 testnet is growing into a beast! This week we reached a new record of 156k publishings measured in 24h, which is ~500x improvement over the highest seen number on previous DKG versions. And we are only getting started 1/4 https://t.co/2ZVXuFwSNU

— Brana Rakic – OriginTrail (@BranaRakic) March 18, 2022