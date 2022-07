Najważniejsze wnioski

Odsetek ataków phishingowych, za które odpowiedzialne są kryptowaluty wzrósł ponad trzykrotnie do 6,6% w 2022 r.

Odsetek ataków phishingowych, za które odpowiedzialne są kryptowaluty, jest mniejszy niż w przypadku innych branż w porównaniu z ogólną kapitalizacją rynku

Branża płatnicza doświadczyła wzrostu liczby oszustw phishingowych o 6,1% w porównaniu z 2021 r.

Organy regulacyjne będą przyglądać się takim badaniom, ponieważ mają na celu opracowanie przepisów dla wciąż młodzieńczej branży, ale branże SaaS, mediów społecznościowych i płatności wszystkie mają proporcjonalnie wyższy rekord phishingu.

Wprowadzenie

Każdy zna kogoś, kto dał się nabrać na oszustwo phishingowe. Oszustwa te wydają się być coraz bardziej powszechne, ale byłem ciekaw, jaki jest podział między branżami i które sektory cierpią coraz bardziej. Dodatkowo, skoro kryptowaluty są często przedstawiane jako plac zabaw dla przestępców i oszustów, czy liczby rzeczywiście potwierdzają to przekonanie?

Ataki phishingowe w 2021 roku

W 2021 roku kryptowaluty były odpowiedzialne za zaledwie 2% ataków phishingowych, jak pokazuje poniższy wykres. Dominującymi branżami były usługi finansowe, media społecznościowe i SaaS/webmail, które łącznie przyczyniły się do ponad 68% ataków.

Jednak I kwartał 2021 roku to w świecie kryptowalut szmat czasu. Kapitalizacja rynkowa branży rozpoczęła ten kwartał nieco nieśmiało od 800 miliardów dolarów (zamknęła go zbliżając się do 2 bilionów dolarów po wybuchowym wzroście).

Jak więc te liczby mają się do roku później – I kwartału 2022 roku? Kapitalizacja rynku kryptowalut wynosiła 2,2 biliona dolarów wchodząc w ten kwartał (a następnie 2,1 biliona dolarów wychodząc z niego, w rzeczywistości była stosunkowo stabilna – krwawa jatka rozpoczęła się w II kwartale). Tak więc z rynkiem kryptowalut znacznie większym i bardziej ugruntowanym, ponieważ kapitalizacja rynku była 2,8x większa w 2022 roku niż na wejściu do 2021 roku, pomaga to zapewnić kontekst dla faktu, że ataki phishingowe jako odsetek wzrosły ponad 3X z 2% do 6,6% w ciągu ostatniego roku.

Pełny wykres przedstawiający wszystkie branże znajduje się poniżej, pokazując zaktualizowaną pozycję, w której kryptowaluta wypada na tle innych branż.

Ruch na tle innych branż

Kolejnym wnioskiem z danych jest fakt, że ataki phishingowe skierowane na branżę płatniczą wzrosły o 6,1%, pomimo tego, że branża ta nie poruszyła się znacznie pod względem ogólnego rozmiaru.

To nadaje dodatkowy kontekst wzrostowi liczby kryptowalut, ponieważ sektor ten nie jest odmienny od płatności, co sugeruje, że być może staje się on większym celem ataków phishingowych. Niemniej jednak, obserwowanie tak wyraźnego skoku ataków na płatności jest znacznie bardziej szokujące niż ruch w kryptowalutach, który ma bardzo realny powód, aby wskazać na wzrost wielkości branży i fakt, że regulacja musi jeszcze nadrobić zaległości.

Wielkość kontekstu branżowego

Jednak wraz z rozmiarem kryptowalut, które teraz wchodzą powyżej kilku branż w badaniu, należy wziąć to pod uwagę – rozmiar rynku oczywiście wpływa na to, jak powszechne są ataki phishingowe.

Rzeczywiście, branża SaaS/webmail ma znacznie większy problem – 20% ataków, ale szacowana wartość branży wynosząca poniżej 200 miliardów dolarów znacznie odbiega od kryptowalut. Przewaga ataków w mediach społecznościowych również karłowacieje, z wartością 200 miliardów dolarów, ale 12,5% ataków (a w poprzednim roku liczba ta była na poziomie 20%). Również branża płatnicza, jak pokazuje wykres, wypada niekorzystnie w porównaniu z kryptowalutami.

Wniosek

Oceniając, co to wszystko oznacza, po pierwsze zmiana z 2% do 6,6% w ciągu ostatniego roku mniej więcej odpowiada wzrostowi branży i jest do przewidzenia. Dodatkowo, w porównaniu z innymi branżami, kryptowaluty nie wydają się być wyjątkiem, a ilość ataków w porównaniu z wielkością branży jest znacznie mniejsza od innych, takich jak SaaS, media społecznościowe i płatności.

Dane sugerują zatem, że kryptowaluty są nieco niesprawiedliwie obciążone reputacją dzikiego zachodu, mimo że pozostają problemem.

Nie da się ukryć, że przestrzeń ta zdecydowanie ma ciemną stronę, choćby była to niewielka część wszystkich innowacji i postępów dokonywanych gdzie indziej. I to właśnie ta ciemna strona, która, miejmy nadzieję, zacznie być ograniczana i na którą regulatorzy będą mieli swoje oczy – jednak patrząc na liczby i porównując z innymi branżami, kryptowaluty nie są osamotnione, a dobro bardzo przeważa nad złem.

Źródła

2021

2022

Rynek płatności online -> Fortuna

Global NewsWire