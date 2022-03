Każdy inwestor kryptowalutowy zawsze szuka kolejnego dużego projektu. Widzieliśmy monety, których wartość wzrosła od zera do nawet stukrotności. Inne, takie jak SHIB, odniosły jeszcze większe sukcesy w ciągu ostatniego roku. Ostatecznie, jako inwestor, chcesz monet, które przyniosą Ci zysk w dłuższej perspektywie czasu lub ROI. Oto jak wybierać takie monety:

Zawsze skupiaj się na długoterminowym obrazie, a nie na krótkoterminowej zmienności.

Kupuj projekty, które są wspierane przez znane nazwiska i inwestorów.

Staraj się również kupować jak najwcześniej, aby móc skorzystać z dobrej passy.

Jeśli szukasz monet, które w tym roku mogą przynieść dobre stopy zwrotu, mamy trzy opcje, które możesz sprawdzić już teraz.

Celo (CELO)

Celo (CELO) jest jedną z bardziej stabilnych monet na rynku. Oczywiście, podobnie jak wiele innych kryptowalut, przechodziła trudne okresy. Ale nie ma wątpliwości, że dobre dni są dopiero przed nami.

Źródło danych: Tradingview

To, co czyni tę monetę tak wyjątkową, to fakt, że jest ona znacznie niedowartościowana. Również podstawy fundamentalne są nieskazitelne. Dla inwestora długoterminowego, CELO ma wiele wartości do odblokowania. W momencie publikacji artykułu cena tokena wynosiła 3,3 USD, co oznacza wzrost o ponad 22% w ciągu dnia. Kapitalizacja rynkowa tej monety wynosi 1,2 miliarda USD.

NEM (XEM)

NEM (XEM) oznacza po prostu ruch nowej ekonomii. Projekt ma na celu dostarczenie innowacyjnych rozwiązań blockchain, aby pomóc właścicielom wykorzystać moc zdecentralizowanej technologii. Kapitalizacja rynkowa projektu wynosi około 884 milionów dolarów, a wciąż jest wiele do zaoferowania.

SXP (SXP)