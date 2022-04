Solana jest często określana mianem "pogromcy Ethereum". Projekt ten ma na celu rozwiązanie niektórych kluczowych problemów związanych z Ethereum i wydaje się, że bardzo dobrze sobie z tym radzi. Oto dlaczego Solana jest często określana mianem następnej wielkiej rzeczy:

Projekt oferuje niesamowitą szybkość transakcji w łańcuchu, lepszą niż wiele innych projektów.

Solana jest wspierana przez czołowych członków społeczności inwestującej w kryptowaluty.

Oferuje również niskie opłaty, skalowalność i wiele korzyści dla deweloperów.

Jednak Solana nie jest jedynym następcą Ethereum, gdyż w rzeczywistości trzy poniższe projekty mogą być znacznie lepsze i bardziej wartościowe:

Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) jest często określany mianem matki wszystkich blockchainów. Jego celem jest stworzenie potężnego ekosystemu połączonych ze sobą blockchainów. Cosmos chce stworzyć połączony system zdecentralizowanych łańcuchów, który zapoczątkuje nową erę internetu.

Źródło danych: Tradingview

Co ciekawe, projekt ma nadzieję osiągnąć to przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich prędkości, niskich kosztów i niewiarygodnie dobrej skalowalności. To sprawia, że Cosmos jest jedną z najbardziej obiecujących alternatyw dla Solany, a nawet Ethereum.

ThunderCore (TT)

ThunderCore (TT) to stosunkowo nieznany i nowy projekt, który jest wzorowany na koncepcji Solany. Celem ThunderCore jest oferowanie większych prędkości i skalowalności przy jednoczesnym utrzymaniu niskich opłat transakcyjnych.

W rzeczywistości ThunderCore jest szybszy i bezpieczniejszy niż Solana i inne podobne projekty. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że jego kapitalizacja rynkowa wynosi mniej niż 100 milionów dolarów, powinien to być bardzo interesujący projekt, któremu warto się przyjrzeć w przyszłości.

NEM (XEM)